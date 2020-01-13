Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A.
В группу B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.
Напомним, что по новым правилам в стыковых матчах победители групп сыграют против команд, которые заняли второе место в другой группе.
Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.
Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.
Заявки команд
Украина: Элина Свитолина (№5 WTA), Даяна Ястремская (№24 WTA), Катерина Козлова (№91 WTA), Катарина Завацкая (№107 WTA), Леся Цуренко (№120 WTA).
Хорватия: Яна Фетт (№245 WTA), Тена Лукаш (№272 WTA), Леа Бошкович (№310 WTA), Дарья Юрак (№37 WTA, парный).
Болгария: Виктория Томова (№144 WTA), Изабелла Шиникова (№163 WTA), Гергана Топалова (№488 WTA), Петя Аршинкова (№585 WTA, парный).
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Источник — Федерация тенниса Украины
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