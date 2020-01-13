Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников

Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля

  • 13.01.2020 20:19
  • 628 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников
© ФТУ
Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A.
 
В группу B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.
 
Напомним, что по новым правилам в стыковых матчах победители групп сыграют против команд, которые заняли второе место в другой группе.
 
Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.
 
Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.
 
Заявки команд
 
Украина: Элина Свитолина (№5 WTA), Даяна Ястремская (№24 WTA), Катерина Козлова (№91 WTA), Катарина Завацкая (№107 WTA), Леся Цуренко (№120 WTA).
 
Хорватия: Яна Фетт (№245 WTA), Тена Лукаш (№272 WTA),  Леа Бошкович (№310 WTA),  Дарья Юрак (№37 WTA, парный).
 
Болгария: Виктория Томова (№144 WTA), Изабелла Шиникова (№163 WTA), Гергана Топалова (№488 WTA), Петя Аршинкова (№585 WTA, парный).

 

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Источник — Федерация тенниса Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.01.2020 20:32
    0
    Ці команди у топовому складі наша збірна повинна просто не помічати, адже в заявці хорваток нема Векіч та Мартіч. Оскільки нашим лідеркам потрібні виступи за збірну заради Олімпіади, шанси на прохід зональної м'ясорубки є відмінними.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 20:26
    0
    если поедут нормальным составом,то должны всех обыграть
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.01.2020 20:32
    0
    Ці команди у топовому складі наша збірна повинна просто не помічати, адже в заявці хорваток нема Векіч та Мартіч. Оскільки нашим лідеркам потрібні виступи за збірну заради Олімпіади, шанси на прохід зональної м'ясорубки є відмінними.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 20:26
    0
    если поедут нормальным составом,то должны всех обыграть
    Ссылка
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