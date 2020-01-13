Кубок Федерации. Сборная Украины узнала соперников

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Украина сыграет с командами Хорватии и Болгарии в группе A.

В группу B попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Напомним, что по новым правилам в стыковых матчах победители групп сыграют против команд, которые заняли второе место в другой группе.

Отметим, что команды Украины и Италии были сеяными и еще до жеребьевки заняли первые слоты в группах A и B соответственно.

Соревнования пройдут в Таллине в период с 5 по 8 февраля.

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