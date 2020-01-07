Свитолина и Ястремская – в заявке сборной Украины на Кубок Федерации

Федерация тенниса Украины официально заявила состав команды Кубка Федерации на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны.
Национальную сборную будут представлять:
- Элина Свитолина,
- Даяна Ястремская,
- Катерина Козлова,
- Катарина Завацкая,
- Леся Цуренко.
- Катерина Козлова,
- Катарина Завацкая,
- Леся Цуренко.
Капитан - Михаил Филима.
Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне (Эстония).
Напомним, что возможными соперницами наших девушек являются сборные команды Италии, Хорватии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Греции.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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