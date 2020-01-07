Свитолина и Ястремская – в заявке сборной Украины на Кубок Федерации

Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи в Таллинне

  • 07.01.2020 14:45
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Свитолина и Ястремская – в заявке сборной Украины на Кубок Федерации
© БТУ. Элина Свитолина
Федерация тенниса Украины официально заявила состав команды Кубка Федерации на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны.
 
Национальную сборную будут представлять:
 
- Элина Свитолина,
- Даяна Ястремская,
- Катерина Козлова,
- Катарина Завацкая,
- Леся Цуренко.
 
Капитан - Михаил Филима.
 
Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне (Эстония).
 
Напомним, что возможными соперницами наших девушек являются сборные команды Италии, Хорватии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Греции. 
 
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Источник — Федерация тенниса Украины

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