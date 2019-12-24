ФТУ: «Хотим видеть Свитолину и на Кубке Федерации, и на Олимпиаде»

Евгений Зукин, исполнительный директор Федерации тенниса Украины, рассказал, что ФТУ надеется увидеть первую ракетку Украины Элину Свитолину как на Кубке федерации зимой, так и на Олимпийских Играх-2020 летом.

«В заявку на ОИ будут внесены теннисистки, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация со Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне».



«У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на ОИ. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх».

«Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет», – сказал Зукин.

Ранее Свитолина высказала свою позицию в конфликте с Федерацией тенниса.