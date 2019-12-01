СВИТОЛИНА: «Будут проблемы в переговорах с ФТУ – поищу другие варианты»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации.

- Да, я планирую выступать в Токио и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную. Но скажем так, если ФТУ не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на Олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе.

Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке, я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально атаковать своего топ-игрока.

- Если в следующем сезоне, со здоровьем будет все в порядке и с ФТУ будет хороший диалог, то по календарю получается приехать и сыграть в Таллине?

- Конечно, хочется помочь сборной в Таллине и я постараюсь там сыграть. В Кубке Федерации уже появился новый формат. Это большой плюс, что теперь все не растягивается на много разных дат, что все происходит в одну неделю, но это всегда забирает много сил. У нас большая команда, есть отличный выбор и при таких условиях нужно правильно подойти к командным встречам, чтобы игрока подготовить к важным матчам. Когда все здоровы, то у нас очень сильная команда.

- Ваша команда ищет путь, по которому вы бы могли сыграть в Токио без участия в матчах Кубка Федерации или сейчас вы об этом не задумываетесь и в планах только игра за команду?

- Нет, конечно, мы не рассматриваем дополнительных вариантов, но неизвестно, чего ожидать от Федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Тем более, топ-игрока. Конечно, мы узнаём, какие есть выходы, но это на случай если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах.