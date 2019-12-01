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СВИТОЛИНА: «Будут проблемы в переговорах с ФТУ – поищу другие варианты»

Украинка хочет сыграть за сборную, но готова искать альтернативные варианты, чтобы попасть на ОИ

  • 01.12.2019 14:10
  • 4668 просмотров
  • 16 комментариев
СВИТОЛИНА: «Будут проблемы в переговорах с ФТУ – поищу другие варианты»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации.
 
- Да, я планирую выступать в Токио и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную. Но скажем так, если ФТУ не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на Олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе.
 
Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке, я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально атаковать своего топ-игрока.
 
- Если в следующем сезоне, со здоровьем будет все в порядке и с ФТУ будет хороший диалог, то по календарю получается приехать и сыграть в Таллине?
- Конечно, хочется помочь сборной в Таллине и я постараюсь там сыграть. В Кубке Федерации уже появился новый формат. Это большой плюс, что теперь все не растягивается на много разных дат, что все происходит в одну неделю, но это всегда забирает много сил. У нас большая команда, есть отличный выбор и при таких условиях нужно правильно подойти к командным встречам, чтобы игрока подготовить к важным матчам. Когда все здоровы, то у нас очень сильная команда.
 
- Ваша команда ищет путь, по которому вы бы могли сыграть в Токио без участия в матчах Кубка Федерации или сейчас вы об этом не задумываетесь и в планах только игра за команду?
- Нет, конечно, мы не рассматриваем дополнительных вариантов, но неизвестно, чего ожидать от Федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Тем более, топ-игрока. Конечно, мы узнаём, какие есть выходы, но это на случай если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах.
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Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

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Комментарии
    Герман Чит- Оглы
      Герман Чит- Оглы, 01.12.2019 15:35
    0
    Ох.. И сука... Звёздная сука...
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 01.12.2019 15:09
    -1
    Сколько раз ОНО повторило что ОНО топ игрок... Зазвездилась сучка, ни разу неигравшая даже в финале топ турнира))))
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 01.12.2019 15:08
    -1
    Карміліца шуруй в паРАШУ.Там твоє місце.Або до свого чорножопого у Жабоїдію)
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 15:06
    0
    Владимир Копяк, 01.12.2019 15:03
    В теннисе в отношении смены гражданства очень большие поблажки, так что все решаемо...
    может быть, не буду спорить.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 15:04
    0
    Sashamar, 01.12.2019 14:59
    Отут вона неправа. Можливо, помиляюсь, але дуже схоже на ультиматум. Або ви мені обов'язково даєте грати, або взагалі не приїду. В якості резерви - дзуськи!
    А дарма. Нащо тобі виходити на корт проти якогось ноунейма, коли цю задачу легко можуть вирішити інши. Травмуватися ж можна на рівному місці.
    Не придумывайте лишнего, наоборот, проще приехать и просидеть на скамейке. Все равно участие в сборной будет защитано.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.12.2019 15:03
    -1
    Игорь Онищук, 01.12.2019 14:56
    Кажется она не имела в виду играть за другую страну на олимпиаде. имелось в виду сыграть за украину не учавствуя в кубке федерации.Она ведь уже играла за сборную, значит другая страна не проходит.
    В теннисе в отношении смены гражданства очень большие поблажки, так что все решаемо...
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 01.12.2019 14:59
    -1
    Отут вона неправа. Можливо, помиляюсь, але дуже схоже на ультиматум. Або ви мені обов'язково даєте грати, або взагалі не приїду. В якості резерви - дзуськи!
    А дарма. Нащо тобі виходити на корт проти якогось ноунейма, коли цю задачу легко можуть вирішити інши. Травмуватися ж можна на рівному місці.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 14:56
    +2
    Кажется она не имела в виду играть за другую страну на олимпиаде. имелось в виду сыграть за украину не учавствуя в кубке федерации.Она ведь уже играла за сборную, значит другая страна не проходит.
    Ссылка
    Олександр Заєць
      Олександр Заєць, 01.12.2019 14:56
    0
    umnuy, 01.12.2019 14:26
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Ауєний імідж три роки ігнорує виступи за збірну , та ще їздить виступати перед вбивцями громадян України. І не треба бла-бла, що це тільки її нещасну закошмарили, всі пам'ятають як Бушар відмовлялась виступати за Канаду і її також канадці за це зафукали
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 01.12.2019 14:52
    -6
    Не давать этой хитрожопой твари играть за сборную! А то как она нужна сборной, она ложила на Украину, а как ей надо, что бы на Олимпиаду попасть, то я хочу играть.
    Ссылка
    Олександр Заєць
      Олександр Заєць, 01.12.2019 14:51
    -3
    Владимир Копяк, 01.12.2019 14:27
    Конечно вариант есть... Расея с распростертыми объятиями готова принять Светолину под свое крыло, и денег отвалят сколько, что она потом больше не будет считать копейки в супермаркете... В расее сейчас нет теннисисток, которые могут претендовать на медаль на ОИ, так что у Светолиной есть козырь в рукаве, тем более, что она никогда не скрывала своего отношения к нашему восточному соседу. А карлик-педофил в один момент оформит гражданство, у них с этим делом все в полном порядке.
    Хай котиться к уям в рашку, морозилась три роки від збірної, а перед олімпіадою раптом захотілось зіграти і перекладає ще відповідальність на ФТУ. Все одно у неї шансів на медалі на олімпіаді мало
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.12.2019 14:40
    +2
    Пусть не играет за сборную! Но если выступит за другую страну перестану за нее болеть и желать успеха. Считаю многие поступят моему примеру
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 01.12.2019 14:40
    +8
    umnuy, 01.12.2019 14:26
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Не оправдываю федерацию, но хотела бы Элина играть за сборную, я хотел бы увидеть того человека с федерации, который бы ей запретил и того тренера сборной, который отказался от такого игрока.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.12.2019 14:27
    -6
    Конечно вариант есть... Расея с распростертыми объятиями готова принять Светолину под свое крыло, и денег отвалят сколько, что она потом больше не будет считать копейки в супермаркете... В расее сейчас нет теннисисток, которые могут претендовать на медаль на ОИ, так что у Светолиной есть козырь в рукаве, тем более, что она никогда не скрывала своего отношения к нашему восточному соседу. А карлик-педофил в один момент оформит гражданство, у них с этим делом все в полном порядке.
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 01.12.2019 14:26
    +10
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 01.12.2019 14:22
    -1
    Соломку стелет...
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 01.12.2019 14:26
    +10
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 01.12.2019 14:40
    +8
    umnuy, 01.12.2019 14:26
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Не оправдываю федерацию, но хотела бы Элина играть за сборную, я хотел бы увидеть того человека с федерации, который бы ей запретил и того тренера сборной, который отказался от такого игрока.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 14:56
    +2
    Кажется она не имела в виду играть за другую страну на олимпиаде. имелось в виду сыграть за украину не учавствуя в кубке федерации.Она ведь уже играла за сборную, значит другая страна не проходит.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.12.2019 14:40
    +2
    Пусть не играет за сборную! Но если выступит за другую страну перестану за нее болеть и желать успеха. Считаю многие поступят моему примеру
    Ссылка
    Герман Чит- Оглы
      Герман Чит- Оглы, 01.12.2019 15:35
    0
    Ох.. И сука... Звёздная сука...
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 15:06
    0
    Владимир Копяк, 01.12.2019 15:03
    В теннисе в отношении смены гражданства очень большие поблажки, так что все решаемо...
    может быть, не буду спорить.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 01.12.2019 15:04
    0
    Sashamar, 01.12.2019 14:59
    Отут вона неправа. Можливо, помиляюсь, але дуже схоже на ультиматум. Або ви мені обов'язково даєте грати, або взагалі не приїду. В якості резерви - дзуськи!
    А дарма. Нащо тобі виходити на корт проти якогось ноунейма, коли цю задачу легко можуть вирішити інши. Травмуватися ж можна на рівному місці.
    Не придумывайте лишнего, наоборот, проще приехать и просидеть на скамейке. Все равно участие в сборной будет защитано.
    Ссылка
    Олександр Заєць
      Олександр Заєць, 01.12.2019 14:56
    0
    umnuy, 01.12.2019 14:26
    только у нас могут кошмарить людей приносящих имидж стране в мире какие-то никому не известные жирные ченуши получающие зарплату с наших же налогов
    Ауєний імідж три роки ігнорує виступи за збірну , та ще їздить виступати перед вбивцями громадян України. І не треба бла-бла, що це тільки її нещасну закошмарили, всі пам'ятають як Бушар відмовлялась виступати за Канаду і її також канадці за це зафукали
    Ссылка
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