Динамо вышло из отпуска, Гармаш дебютировал за Ризеспор

Главные новости на Sport.ua за 10 января

  • 11.01.2020 08:58
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Динамо вышло из отпуска, Гармаш дебютировал за Ризеспор
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию подборка самых интересных новостей на Sport.ua за пятницу, 10 января:

1. Поражение, за которое не стыдно. Украина проиграла македонцам на Евро-2020. Команда Бебешко уступила в один мяч, забитый на последней секунде

2. Хавбек сборной Латвии близок к переходу в Зарю. Луганский клуб может подписать Андрея Цыганикса

3. Вальверде покинет Барселону по окончании сезона. Каталонский клуб летом получит нового наставника

4. Шахтер определился с первым соперником на сборах в Турции. Чемпионы Украины сыграют с «Олимпией» из Любляны

5. Гармаш дебютировал за Ризеспор в товарищеском матче. Украинский полузащитник вышел с первых минут

6. Оберхоф-2020. Фуркад выиграл спринт, Прима занял 15 место. Только один украинец попал в очковую зону

7. Вальядолид готов отпустить Лунина. Украинский голкипер может вернуться в «Реал»

8. Бенито не полетит с Динамо на сбор в Турцию. Нигериец начнет подготовку к сезону с молодежной командой

9. ОФИЦИАЛЬНО. Украина сыграет контрольный матч с Кипром 26 мая. Встреча состоится в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже

10. Динамо вышло из отпуска. Киевская команда начала подготовку ко второй части сезона

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Источник — Sport.ua

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