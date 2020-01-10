Вальядолид готов отпустить Лунина

Украинский голкипер может вернуться в «Реал»

  • 10.01.2020 16:05
  • 2345 просмотров
  • 2 комментария
Вальядолид готов отпустить Лунина
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

«Вальядолид» готов досрочно расторгнуть аренду голкипера «Реала» Андрея Лунина и отпустить украинца.

Вместо него «Вальядолид» вернет из аренды в «Понферрадине» своего голкипера Хосе Антонио Каро.

«Реал» хочет вернуть Лунина из аренды, потому что украинский вратарь не получает игровой практики в «Вальядолиде»: за полгода он провел всего один матч.

Ранее «Вальядолид» отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды, поскольку не мог найти ему замену на роль резервного вратаря.

Сам Лунин после ухода из «Вальядолида» может перейти в аренду в «Овьедо» или «Альмерию».

Ранее Лунин вошел в сборную разочарований первого круга Ла Лиги.

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Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.01.2020 17:01
    0
    надо валить
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 16:07
    +1
    заголовок клас!!! Вальядолид весь сезон этим и занимается
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 16:07
    +1
    заголовок клас!!! Вальядолид весь сезон этим и занимается
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.01.2020 17:01
    0
    надо валить
    Ссылка
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