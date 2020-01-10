Вальядолид готов отпустить Лунина

«Вальядолид» готов досрочно расторгнуть аренду голкипера «Реала» Андрея Лунина и отпустить украинца.

Вместо него «Вальядолид» вернет из аренды в «Понферрадине» своего голкипера Хосе Антонио Каро.

«Реал» хочет вернуть Лунина из аренды, потому что украинский вратарь не получает игровой практики в «Вальядолиде»: за полгода он провел всего один матч.

Ранее «Вальядолид» отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды, поскольку не мог найти ему замену на роль резервного вратаря.

Сам Лунин после ухода из «Вальядолида» может перейти в аренду в «Овьедо» или «Альмерию».

Ранее Лунин вошел в сборную разочарований первого круга Ла Лиги.