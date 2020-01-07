Лунин вошел в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги

Украинский вратарь не получает шансов в «Вальядолиде»

  • 07.01.2020 11:12
  • 570 просмотров
  • 2 комментария
Лунин вошел в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги
© AS. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который на правах аренды играет за «Вальядолид», стал одним из главных разочарований первого круга чемпионата Испании. 

Авторитетное издание Marca включило украинца в сборную антигероев первого круга.

 

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Вальядолид» не будет досрочно возвращать Лунина «Реалу».

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 07.01.2020 11:19
    0
    Не виступав, не пропускав і став антигероєм...
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 07.01.2020 11:17
    0
    Первый трофей..
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 07.01.2020 11:19
    0
    Не виступав, не пропускав і став антигероєм...
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 07.01.2020 11:17
    0
    Первый трофей..
    Ссылка
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