Лунин вошел в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, который на правах аренды играет за «Вальядолид», стал одним из главных разочарований первого круга чемпионата Испании.
Авторитетное издание Marca включило украинца в сборную антигероев первого круга.
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Вальядолид» не будет досрочно возвращать Лунина «Реалу».
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Источник — Marca
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