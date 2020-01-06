Вальядолид не намерен досрочно возвращать Лунина Реалу

Клуб хочет, чтобы украинский голкипер остался в команде до конца сезона

  • 06.01.2020 18:16
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  • 1 комментарий
Вальядолид не намерен досрочно возвращать Лунина Реалу
© ФК Леганес. Андрей Лунин
20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», рискует остаться в «Вальядолиде» до конца сезона.
 
Ранее сообщалось, что представители «Реала» уже связались с «Вальядолидом», чтобы сообщить о решении досрочно прекратить аренду. Однако, по информации источника, «Вальядолид» сообщил «Реалу» о намерении сохранить вратаря.
 
В «Вальядолиде» заявили, что Лунин в любое время может получить свой шанс заиграть в основном составе. Андрею гарантируют игровую практику в Кубке Испании.
 
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.
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Источник — As.com

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 18:34
    +2
    ни себе, ни людям - абзац
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 18:34
    +2
    ни себе, ни людям - абзац
    Ссылка
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