Вальядолид не намерен досрочно возвращать Лунина Реалу

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», рискует остаться в «Вальядолиде» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» уже связались с «Вальядолидом», чтобы сообщить о решении досрочно прекратить аренду. Однако, по информации источника, «Вальядолид» сообщил «Реалу» о намерении сохранить вратаря.

В «Вальядолиде» заявили, что Лунин в любое время может получить свой шанс заиграть в основном составе. Андрею гарантируют игровую практику в Кубке Испании.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.