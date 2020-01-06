Реал решил вернуть Лунина из Вальядолида

Мадридский «Реал» принял решение досрочно вернуть 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в «Вальядолиде». Представители мадридского клуба уже связались с «Вальядолидом», чтобы сообщить о своем решении. Лунин поддерживает позицию «сливочных».

Лунин защищает цвета «Вальядолида» с минувшего лета, но с тех пор провел в составе команды всего один матч в Кубке Испании. Место основного голкипера «Вальядолида» прочно занимает 31-летний испанец Жорди Масип, необходимой игровой практики для Андрея в ближайшее время не предвидится.

«Реал» намерен отдать Лунина в аренду на вторую часть сезона в другой клуб. Юристы мадридцев ищут для этого соответствующие возможности. Дело будет контролировать Федерация футбола Испании.

В аренде Лунина заинтересован «Овьедо», а также несколько клубов не из Испании. Ранее сообщалось, что Лунин может перейти в «Днепр-1».

Руководство «Реала» не намерено повторять ошибки, допущенные при аренде Андрея в «Леганес» в минувшем сезоне и в «Вальядолид». В обоих клубах голкипер не получал достаточной игровой практики. «Реал» детально изучит новые предложения, чтобы удостовериться, что у Лунина будет реальная возможность играть.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. Трансферная стоимость украинского футболиста упала до €3 миллионов.