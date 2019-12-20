Лунин подешевел в 2,5 раза

20-летний вратарь «Вальядолида» и сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», очень подешевел после первой половины текущего сезона.
В июне Лунин оценивался в €7,5 миллионов, в декабре — уже в €3 миллиона, подешевев в 2,5 раза. С начала текущего сезона Лунин защищает цвета «Вальядолида» на правах аренды. За этот период Андрей провел за «Вальядолид» всего один матч. В Кубке Испании Лунин помог своей команде победить «Толосу» со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что вторую часть сезона Лунин может провести в аренде в «Альмерии».
Источник — Transfermarkt
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А Андрей пускай остаётся футболистом
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