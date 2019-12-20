Лунин подешевел в 2,5 раза

Теперь украинский голкипер «Вальядолида» оценивается в €3 миллиона

  • 20.12.2019 16:17
  • 4245 просмотров
  • 7 комментариев
Лунин подешевел в 2,5 раза
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

20-летний вратарь «Вальядолида» и сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», очень подешевел после первой половины текущего сезона.

В июне Лунин оценивался в €7,5 миллионов, в декабре — уже в €3 миллиона, подешевев в 2,5 раза. С начала текущего сезона Лунин защищает цвета «Вальядолида» на правах аренды. За этот период Андрей провел за «Вальядолид» всего один матч. В Кубке Испании Лунин помог своей команде победить «Толосу» со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что вторую часть сезона Лунин может провести в аренде в «Альмерии».

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Источник — Transfermarkt

(8 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.12.2019 18:06
    0
    норм так парень к успеху идет!
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 20.12.2019 17:50
    0
    Ну так сидіння на лавці ціни не додає, буде грати, буде і дорожчати
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:08
    +2
    Дадут играть - наберёт снова, а если на ЧЕ поиграет то тем более
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.12.2019 16:52
    +1
    Это все фигня, как только карьера сложится, он за один сезон может на порядок подорожать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.12.2019 16:41
    -4
    ціна стала реальною. 7,5 млн. це був аванс від Реала
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:40
    -1
    Guy Fawkes, 20.12.2019 16:32
    В Шахту бы его!!!!!
    За что его в Шахту. Пусть работают те которые умеют добывать уголь.
    А Андрей пускай остаётся футболистом
    Ссылка
    Guy Fawkes
    online
      Guy Fawkes, 20.12.2019 16:32
    0
    В Шахту бы его!!!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:08
    +2
    Дадут играть - наберёт снова, а если на ЧЕ поиграет то тем более
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.12.2019 16:52
    +1
    Это все фигня, как только карьера сложится, он за один сезон может на порядок подорожать.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.12.2019 18:06
    0
    норм так парень к успеху идет!
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 20.12.2019 17:50
    0
    Ну так сидіння на лавці ціни не додає, буде грати, буде і дорожчати
    Ссылка
    Guy Fawkes
    online
      Guy Fawkes, 20.12.2019 16:32
    0
    В Шахту бы его!!!!!
    Ссылка
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