Лунин подешевел в 2,5 раза

20-летний вратарь «Вальядолида» и сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», очень подешевел после первой половины текущего сезона.

В июне Лунин оценивался в €7,5 миллионов, в декабре — уже в €3 миллиона, подешевев в 2,5 раза. С начала текущего сезона Лунин защищает цвета «Вальядолида» на правах аренды. За этот период Андрей провел за «Вальядолид» всего один матч. В Кубке Испании Лунин помог своей команде победить «Толосу» со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что вторую часть сезона Лунин может провести в аренде в «Альмерии».