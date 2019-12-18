Лунин дебютировал за Вальядолид. По его воротам не нанесли ни одного удара

Сегодня Андрей Лунин дебютировал в составе «Вальядолида», выйдя в основе на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Толосы» из четвертого испанского дивизиона.
«Вальядолид» одержал победу со счетом 3:0, а Лунин провел на поле все 90 минут.
При этом работы у украинского кипера не было: «Толоса» нанесла только 4 удара в сторону ворот, и ни одного – в створ ворот.
Источник — Sport.ua
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Дайте ж ему проявить себя, имейте совесть
Дайте ж ему проявить себя, имейте совесть
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