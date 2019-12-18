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Лунин дебютировал за Вальядолид. По его воротам не нанесли ни одного удара

У украинского вратаря не было работы в матче против «Толосы»

  • 18.12.2019 21:15
  • 5691 просмотр
  • 9 комментариев
Лунин дебютировал за Вальядолид. По его воротам не нанесли ни одного удара
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

Сегодня Андрей Лунин дебютировал в составе «Вальядолида», выйдя в основе на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Толосы» из четвертого испанского дивизиона.

«Вальядолид» одержал победу со счетом 3:0, а Лунин провел на поле все 90 минут.

При этом работы у украинского кипера не было: «Толоса» нанесла только 4 удара в сторону ворот, и ни одного – в створ ворот.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 18.12.2019 23:54
    -1
    Дело мастера боится.
    Ссылка
    Wvc
    online
      Wvc, 18.12.2019 22:38
    +2
    Боялись Лунина, вот и не били 😁
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 18.12.2019 22:35
    +3
    на ноль первый матч в сезоне - красавчик!!)))))))))))
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 18.12.2019 22:05
    +1
    Да что ж такое.. Пороблено мабуть..
    Дайте ж ему проявить себя, имейте совесть
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 18.12.2019 22:05
    +1
    Злякалися
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 22:03
    +5
    Лунін користається шансом, який йому дають - відстояв впевнено, надійно, на нуль - молодець!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.12.2019 21:45
    +3
    С такими показателями игры трудно его оценить.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 18.12.2019 21:30
    +1
    Так держать!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 21:18
    +3
    Wow
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.12.2019 22:03
    +5
    Лунін користається шансом, який йому дають - відстояв впевнено, надійно, на нуль - молодець!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 18.12.2019 22:35
    +3
    на ноль первый матч в сезоне - красавчик!!)))))))))))
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.12.2019 21:45
    +3
    С такими показателями игры трудно его оценить.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 21:18
    +3
    Wow
    Ссылка
    Wvc
    online
      Wvc, 18.12.2019 22:38
    +2
    Боялись Лунина, вот и не били 😁
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 18.12.2019 22:05
    +1
    Да что ж такое.. Пороблено мабуть..
    Дайте ж ему проявить себя, имейте совесть
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 18.12.2019 22:05
    +1
    Злякалися
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 18.12.2019 21:30
    +1
    Так держать!
    Ссылка
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