Лунин дебютировал за Вальядолид. По его воротам не нанесли ни одного удара

Сегодня Андрей Лунин дебютировал в составе «Вальядолида», выйдя в основе на матч 1/64 финала Кубка Испании против «Толосы» из четвертого испанского дивизиона.

«Вальядолид» одержал победу со счетом 3:0, а Лунин провел на поле все 90 минут.

При этом работы у украинского кипера не было: «Толоса» нанесла только 4 удара в сторону ворот, и ни одного – в створ ворот.