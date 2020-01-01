Лунин может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер Сегунды

20-летний украинский вратарь заинтересовал «Овьедо»

  • 01.01.2020 22:02
  • 2238 просмотров
  • 4 комментария
Лунин может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер Сегунды
© Pucela Fichales

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», может отправиться в новую аренду.

По информации источника, нынешняя аренда 21-летнего украинца будет досрочно прекращена, если «Реал» и клуб Сегунды «Овьедо» договорятся о переходе украинца.

Сообщается, что такое развитие событий вполне вероятное, ведь положение Лунина в «Вальядолиде» не устраивает ни «сливочных», ни самого Андрея.

Кроме «Овьедо», на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды «Альмерия», а также украинский «Днепр-1». При этом в «Реале» хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

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Источник — Pucela Fichales

(10 голосов)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 01.01.2020 22:29
    0
    от краще в УПЛ.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 01.01.2020 22:26
    -3
    alefteev77, 01.01.2020 22:13
    в Реале что совсем ...анулись?
    лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
    во-первых, слишком большое значение придаётся этому ЧМ в ненужном никому формате. Там почти постоянно всякие Кореи с Япониями в финале, о чём говорить?)
    А Андрея уже отправили не в сегунду, за пол года - один матч. Я тоже этого не понимаю совсем, но наверное тренерам в команде виднее, чем нам - клавиатурным аналитикам.
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    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.01.2020 22:24
    +2
    Ебанутся вот это уровень((((Лунин в любой клуб восточной Европы вышку Бельгию Голландию даже ту Австрию в любой ну не в Овьедо в Испании там вобщее,оооох... Лучший молодой вратарь они над ним издеваются наверноооооо,что происходиттт или такое впечатление что ему самому это нравится лижбы бабло шло и телки его было хорошо было ,собирись тряпка и шли всех на с такими предложениямии
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.01.2020 22:13
    +2
    в Реале что совсем ...анулись?
    лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 01.01.2020 22:24
    +2
    Ебанутся вот это уровень((((Лунин в любой клуб восточной Европы вышку Бельгию Голландию даже ту Австрию в любой ну не в Овьедо в Испании там вобщее,оооох... Лучший молодой вратарь они над ним издеваются наверноооооо,что происходиттт или такое впечатление что ему самому это нравится лижбы бабло шло и телки его было хорошо было ,собирись тряпка и шли всех на с такими предложениямии
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.01.2020 22:13
    +2
    в Реале что совсем ...анулись?
    лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 01.01.2020 22:29
    0
    от краще в УПЛ.
    Ссылка
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