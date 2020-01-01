Лунин может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер Сегунды

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», может отправиться в новую аренду.

По информации источника, нынешняя аренда 21-летнего украинца будет досрочно прекращена, если «Реал» и клуб Сегунды «Овьедо» договорятся о переходе украинца.

Сообщается, что такое развитие событий вполне вероятное, ведь положение Лунина в «Вальядолиде» не устраивает ни «сливочных», ни самого Андрея.

Кроме «Овьедо», на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды «Альмерия», а также украинский «Днепр-1». При этом в «Реале» хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.