Лунин может отправиться в аренду в клуб-аутсайдер Сегунды

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», может отправиться в новую аренду.
По информации источника, нынешняя аренда 21-летнего украинца будет досрочно прекращена, если «Реал» и клуб Сегунды «Овьедо» договорятся о переходе украинца.
Сообщается, что такое развитие событий вполне вероятное, ведь положение Лунина в «Вальядолиде» не устраивает ни «сливочных», ни самого Андрея.
Кроме «Овьедо», на Лунина претендуют еще один клуб Сегунды «Альмерия», а также украинский «Днепр-1». При этом в «Реале» хотят, чтобы Лунин остался в Испании, но главное, чтобы украинец получил постоянную игровую практику.
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.
Источник — Pucela Fichales
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
А Андрея уже отправили не в сегунду, за пол года - один матч. Я тоже этого не понимаю совсем, но наверное тренерам в команде виднее, чем нам - клавиатурным аналитикам.
лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
лучший молодой вратарь мира в Сегунду?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.