Бенито не полетит с Динамо на сбор в Турцию

Сегодня «Динамо» вышло из зимнего отпуска, а уже 15 января команда отправится на сбор в Турцию.

Новичок «Динамо» Бенито с командой на сборы в Турцию не полетит. Об этом сообщил телеграм-канал журналистов Андрея Шахова и Андрея Шахова-младшего.

Вместо этого Бенито начнет подготовку к весенней части сезона с молодежной командой «Динамо».

Также на сборы в Турцию не полетит форвард Жерсон Родригеш.