Бенито не полетит с Динамо на сбор в Турцию

Нигериец начнет подготовку к сезону с молодежной командой

  • 10.01.2020 14:29
  • 3399 просмотров
  • 1 комментарий
Бенито не полетит с Динамо на сбор в Турцию
© ФК Динамо Киев. Бенито

Сегодня «Динамо» вышло из зимнего отпуска, а уже 15 января команда отправится на сбор в Турцию.

Новичок «Динамо» Бенито с командой на сборы в Турцию не полетит. Об этом сообщил телеграм-канал журналистов Андрея Шахова и Андрея Шахова-младшего.

Вместо этого Бенито начнет подготовку к весенней части сезона с молодежной командой «Динамо».

Также на сборы в Турцию не полетит форвард Жерсон Родригеш.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:21
    0
    Понятно, на весну будут наигрывать Соля и Русина. Это чудо может быть на летние сборы возьмут.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:21
    0
    Понятно, на весну будут наигрывать Соля и Русина. Это чудо может быть на летние сборы возьмут.
    Ссылка
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