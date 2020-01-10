Бенито не полетит с Динамо на сбор в Турцию

Сегодня «Динамо» вышло из зимнего отпуска, а уже 15 января команда отправится на сбор в Турцию.
Новичок «Динамо» Бенито с командой на сборы в Турцию не полетит. Об этом сообщил телеграм-канал журналистов Андрея Шахова и Андрея Шахова-младшего.
Вместо этого Бенито начнет подготовку к весенней части сезона с молодежной командой «Динамо».
Также на сборы в Турцию не полетит форвард Жерсон Родригеш.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.