Хавбек сборной Латвии близок к переходу в Зарю

Луганская «Заря» находится в шаге от подписания первого зимнего новичка. Этим игроком является хавбек сборной Латвии Андрей Цыганикс.

По информации источника, игрок перейдет в «Зарю» на правах свободного агента и достанется клубу бесплатно.

Последней командой 22-летнего игрока, выступающего на левом фланге атаки и в центре нападения, был латвийский клуб Рижской Футбольной Школы (FC RFS). Команда идет на втором месте в высшей лиге Латвии.

Цыганикс выступал в Германии за леверкузенский «Байер» U-19 и вторую команду «Шальке-04». А сезон 2018/19 провел в Нидерландах в клубе второго дивизиона «Камбур». В национальной сборной Латвии провел 8 матчей.