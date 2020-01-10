Хавбек сборной Латвии близок к переходу в Зарю

Луганская «Заря» находится в шаге от подписания первого зимнего новичка. Этим игроком является хавбек сборной Латвии Андрей Цыганикс.
По информации источника, игрок перейдет в «Зарю» на правах свободного агента и достанется клубу бесплатно.
Последней командой 22-летнего игрока, выступающего на левом фланге атаки и в центре нападения, был латвийский клуб Рижской Футбольной Школы (FC RFS). Команда идет на втором месте в высшей лиге Латвии.
Цыганикс выступал в Германии за леверкузенский «Байер» U-19 и вторую команду «Шальке-04». А сезон 2018/19 провел в Нидерландах в клубе второго дивизиона «Камбур». В национальной сборной Латвии провел 8 матчей.
Ранее сообщалось, что «Заря» хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА.
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Источник — Фан-сайт ФК Заря
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