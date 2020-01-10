Хавбек сборной Латвии близок к переходу в Зарю

Луганский клуб может подписать Андрея Цыганикса

  • 10.01.2020 20:14
  • 2216 просмотров
  • 4 комментария
Хавбек сборной Латвии близок к переходу в Зарю
© Twitter
Луганская «Заря» находится в шаге от подписания первого зимнего новичка. Этим игроком является хавбек сборной Латвии Андрей Цыганикс. 
 
По информации источника, игрок перейдет в «Зарю» на правах свободного агента и достанется клубу бесплатно. 
 
Последней командой 22-летнего игрока, выступающего на левом фланге атаки и в центре нападения, был латвийский клуб Рижской Футбольной Школы (FC RFS). Команда идет на втором месте в высшей лиге Латвии.
 
Цыганикс выступал в Германии за леверкузенский «Байер» U-19 и вторую команду «Шальке-04». А сезон 2018/19 провел в Нидерландах в клубе второго дивизиона «Камбур». В национальной сборной Латвии провел 8 матчей.
 
 
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Источник — Фан-сайт ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 10.01.2020 21:31
    0
    Балобол младший)
    Ссылка
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 10.01.2020 21:30
    0
    Циганык
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 10.01.2020 21:13
    +1
    Латвийский Цыганков)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 20:21
    0
    После Бонавентуре и Иури это как-то слабо.
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 10.01.2020 21:13
    +1
    Латвийский Цыганков)
    Ссылка
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 10.01.2020 21:31
    0
    Балобол младший)
    Ссылка
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 10.01.2020 21:30
    0
    Циганык
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 20:21
    0
    После Бонавентуре и Иури это как-то слабо.
    Ссылка
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