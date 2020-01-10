Шахтер определился с первым соперником на сборах в Турции

«Олимпия» из Любляны объявила о том, что 8 февраля во время сборов в Турции в Белеке проведет контрольный матч против «Шахтера».

После 20 туров «Олимпия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

Всего «Шахтер» планирует провести на сборах в Турции 6 спаррингов. Имена остальных 5 соперников пока не известны.

Ранее «Шахтер» попал в топ-15 команд Лиги чемпионов.