Шахтер определился с первым соперником на сборах в Турции

Чемпионы Украины сыграют с «Олимпией» из Любляны

  • 10.01.2020 18:06
  • 926 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер определился с первым соперником на сборах в Турции
© ФК Шахтер

«Олимпия» из Любляны объявила о том, что 8 февраля во время сборов в Турции в Белеке проведет контрольный матч против «Шахтера».

После 20 туров «Олимпия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.

Всего «Шахтер» планирует провести на сборах в Турции 6 спаррингов. Имена остальных 5 соперников пока не известны.

Ранее «Шахтер» попал в топ-15 команд Лиги чемпионов.

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 10.01.2020 18:17
    -3
    Достойный соперник для шлака
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