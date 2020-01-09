Шахтер попал в ТОП-15 лучших команд Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер попал в число лучших клубов Лиги чемпионов последних 10 лет по набранным очкам. За этот период горняки набрали 85 очков в 64 играх. Лучшей командой стал мадридский Реал, который сумел опередить своих извечных соперников из Барселоны.
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Источник — Sport.ua
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Между тем забывая и перекручивая, до этого дк, если б составили такой рейтинг было бы выше как неизменным участник лч.
То что сейчас сурок спустил уровень дк, тот тут плакать нужно, а не радоваться, самой шахте играть в чукре теперь не с кем после того как заодно утонули Днепр с металлом
Между тем забывая и перекручивая, до этого дк, если б составили такой рейтинг было бы выше как неизменным участник лч.
То что сейчас сурок спустил уровень дк, тот тут плакать нужно, а не радоваться, самой шахте играть в чукре теперь не с кем после того как заодно утонули Днепр с металлом
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