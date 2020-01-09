Шахтер попал в ТОП-15 лучших команд Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер попал в число лучших клубов Лиги чемпионов последних 10 лет по набранным очкам. За этот период горняки набрали 85 очков в 64 играх. Лучшей командой стал мадридский Реал, который сумел опередить своих извечных соперников из Барселоны.