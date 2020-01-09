Шахтер попал в ТОП-15 лучших команд Лиги чемпионов

Донецкий клуб за 10 лет набрал 85 очков

  • 09.01.2020 12:59
  • 1556 просмотров
  • 10 комментариев
Шахтер попал в ТОП-15 лучших команд Лиги чемпионов
© ФК Шахтер

Донецкий Шахтер попал в число лучших клубов Лиги чемпионов последних 10 лет по набранным очкам. За этот период горняки набрали 85 очков в 64 играх. Лучшей командой стал мадридский Реал, который сумел опередить своих извечных соперников из Барселоны.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liverpool only ranks 16th! 😱 Check the top 10 on our profile✌🏼

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 13:44
    0
    totolink, 09.01.2020 13:13
    А динамо не видели?
    Видели. Оно в жопе Грызуна -джуниора глистов гоняет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.01.2020 13:43
    0
    axylinam, 09.01.2020 13:21
    Отличный результат на фоне футбольных монстров
    Ага, даже Ливерпуль обогнали, вот это Шахтёр дал жару.
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 09.01.2020 13:34
    0
    команда DONETSK, интересно. чем их SHAKHTAR не устроило?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 13:29
    +1
    Zport., 09.01.2020 13:19
    У жителей ордло комплекс какой-то
    Жить без ДК не могут.
    Между тем забывая и перекручивая, до этого дк, если б составили такой рейтинг было бы выше как неизменным участник лч.
    То что сейчас сурок спустил уровень дк, тот тут плакать нужно, а не радоваться, самой шахте играть в чукре теперь не с кем после того как заодно утонули Днепр с металлом
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.01.2020 13:23
    0
    А дыряво где?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 13:21
    +4
    Отличный результат на фоне футбольных монстров
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.01.2020 13:19
    -2
    totolink, 09.01.2020 13:13
    А динамо не видели?
    У жителей ордло комплекс какой-то
    Ссылка
    axmetov2
    online
    axmetov2, 09.01.2020 13:14
    -1
    Это триумф.Даже самое сильное ДК никогда не входило в 15 лучших команд Кубка Чемпионов или Лиги Чемпионов,за 10 лет.Вместе со всеми своими будущими или настоящими игроками выигравшие ЗМ
    Ссылка
    totolink
      totolink, 09.01.2020 13:13
    -4
    А динамо не видели?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.01.2020 13:04
    0
    Браво! Гордість України!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 13:21
    +4
    Отличный результат на фоне футбольных монстров
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 13:29
    +1
    Zport., 09.01.2020 13:19
    У жителей ордло комплекс какой-то
    Жить без ДК не могут.
    Между тем забывая и перекручивая, до этого дк, если б составили такой рейтинг было бы выше как неизменным участник лч.
    То что сейчас сурок спустил уровень дк, тот тут плакать нужно, а не радоваться, самой шахте играть в чукре теперь не с кем после того как заодно утонули Днепр с металлом
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 13:44
    0
    totolink, 09.01.2020 13:13
    А динамо не видели?
    Видели. Оно в жопе Грызуна -джуниора глистов гоняет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 09.01.2020 13:43
    0
    axylinam, 09.01.2020 13:21
    Отличный результат на фоне футбольных монстров
    Ага, даже Ливерпуль обогнали, вот это Шахтёр дал жару.
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 09.01.2020 13:34
    0
    команда DONETSK, интересно. чем их SHAKHTAR не устроило?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.01.2020 13:23
    0
    А дыряво где?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.01.2020 13:04
    0
    Браво! Гордість України!
    Ссылка
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