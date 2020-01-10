ОФИЦИАЛЬНО. Украина сыграет контрольный матч с Кипром 26 мая

Определился еще один соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020.
Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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