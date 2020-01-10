ОФИЦИАЛЬНО. Украина сыграет контрольный матч с Кипром 26 мая

Встреча состоится в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже

  • 10.01.2020 12:36
  • 2677 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Украина сыграет контрольный матч с Кипром 26 мая
© УАФ
Определился еще один соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020.
 
Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.
 
Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(19 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 13:56
    -1
    а смысл в таком спаринге, что они с кипром хотят проверить.
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    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 13:13
    +1
    Крайне наивно большинство считает что у нас тут выстроилась очередь из приличных соперников, а мы выбрали Кипр из всех. Догадаетесь что если желающих нет, то платить нужно сопернику, а тут уже у наших возможно нет прыти
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 13:06
    0
    странный выбор соперника-возможно другие заняты..... Эта команда дома в официальной игре слилась россиянам 0-5-что можно с ними натренировать?
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    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 13:04
    0
    dudigo78, 10.01.2020 12:57
    Ну вже добре, що не з Гібралтаром
    хотя Хорваты перед Евро-2016 размялись над Сан-Марино 10-0. И никто из болельщиков хорватских не жаловался по вопросу нах такие спаринги проводить и людей собралось порядка 18 тыс на 20 тыс стадионе
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    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 13:02
    -1
    dudigo78, 10.01.2020 12:57
    Ну вже добре, що не з Гібралтаром
    Ну хоть не Британские Вергинские острова
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 10.01.2020 12:57
    +1
    После Польши и тем более Франции соперник так себе, конечно. В предверии ЧЕ соперника можно было бы и посильнее выбрать.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2020 12:57
    +1
    Ну вже добре, що не з Гібралтаром
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 12:54
    +3
    Учитывая что это за матч, то можно было бы дать провести где-то где часто не бывает сборная
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.01.2020 12:40
    -2
    Харьков тут и гадать не нужно!!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 12:54
    +3
    Учитывая что это за матч, то можно было бы дать провести где-то где часто не бывает сборная
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 13:13
    +1
    Крайне наивно большинство считает что у нас тут выстроилась очередь из приличных соперников, а мы выбрали Кипр из всех. Догадаетесь что если желающих нет, то платить нужно сопернику, а тут уже у наших возможно нет прыти
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 10.01.2020 12:57
    +1
    После Польши и тем более Франции соперник так себе, конечно. В предверии ЧЕ соперника можно было бы и посильнее выбрать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2020 12:57
    +1
    Ну вже добре, що не з Гібралтаром
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 13:06
    0
    странный выбор соперника-возможно другие заняты..... Эта команда дома в официальной игре слилась россиянам 0-5-что можно с ними натренировать?
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 10.01.2020 13:04
    0
    dudigo78, 10.01.2020 12:57
    Ну вже добре, що не з Гібралтаром
    хотя Хорваты перед Евро-2016 размялись над Сан-Марино 10-0. И никто из болельщиков хорватских не жаловался по вопросу нах такие спаринги проводить и людей собралось порядка 18 тыс на 20 тыс стадионе
    Ссылка
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