Усик может провести бой 28 марта, Будковский перешел в Десну

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6-е января.

1. Джошуа или Чисора? Хирн назвал новую возможную дату боя Усика. По данным промоутера, поединок может состояться 28 марта в Лондоне.

2. ОФИЦИАЛЬНО: Будковский перешел в Десну. Еще один игрок «Зари» перебрался в черниговский клуб.

3. ОФИЦИАЛЬНО: Демьяненко возглавил словацкую Нитру. Последним клубом украинского специалиста была луцкая «Волынь».

4. Вальядолид не намерен досрочно возвращать Лунина Реалу. Клуб хочет, чтобы украинский голкипер остался в команде до конца сезона.

5. Денис Гармаш в Турции: это не перезагрузка; это ссылка. Обозреватель Sport.ua считает, что в незадавшейся динамовской карьере Дениса виноват не только он.

6. Заря хочет подписать 22-летнего вингера софийского ЦСКА. Денислав Александров может усилить линию нападения луганчан.

7. Наставник Коринтианса подтвердил трансфер Сидклея из Динамо. Футболист уже прибыл в распоряжение бразильского клуба.

8. 120 млн на ветер: Дембеле нечего делать в Барселоне. Sport.ua - об одной из худших сделок в истории.

9. Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко покинула первую сотню. Катарина Завацкая и Дарья Снигур обновили личные рекорды.

10. ВИДЕО. Да заткнись уже! Зверев в паузе обматерил отца и довел его до слез. Александр Зверев-старший сидел на трибуне и пытался делать подсказки.