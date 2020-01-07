ВИДЕО. Да заткнись уже! Зверев в паузе обматерил отца и довел его до слез

Александр Зверев-старший сидел на трибуне и пытался делать подсказки

  • 07.01.2020 03:35
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ВИДЕО. Да заткнись уже! Зверев в паузе обматерил отца и довел его до слез
© Twitter
Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.
 
Александр Зверев-старший сидел на трибуне и пытался делать подсказки. Его сын-теннисист не сдержался и начал крыть того матами: «Да заткнись ты уже, [оскорбление] ты в рот, [мат]. Какого [черта]? Какого [черта] ты, [мат], вообще сейчас говоришь? [Зачем] мне это надо слышать, [мат]? Я не могу эту [чертову] подачу попасть, а ты мне тут какую-то [чепуху] говоришь, [мат]».
 
Вскоре после эпизода оператор показал Зверева-отца, у которого на глазах выступили слезы.
 
Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но его сборная Германии обыграла греков (2:1). Турнир ATP Cup продлится до 12 января.
 
ВИДЕО [18+]. Как Александр Зверев обматерил отца и довел его до слез.
 

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Источник — Sport.ua

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