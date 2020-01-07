ВИДЕО. Да заткнись уже! Зверев в паузе обматерил отца и довел его до слез

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца.

Александр Зверев-старший сидел на трибуне и пытался делать подсказки. Его сын-теннисист не сдержался и начал крыть того матами: «Да заткнись ты уже, [оскорбление] ты в рот, [мат]. Какого [черта]? Какого [черта] ты, [мат], вообще сейчас говоришь? [Зачем] мне это надо слышать, [мат]? Я не могу эту [чертову] подачу попасть, а ты мне тут какую-то [чепуху] говоришь, [мат]».

Вскоре после эпизода оператор показал Зверева-отца, у которого на глазах выступили слезы.

Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но его сборная Германии обыграла греков (2:1). Турнир ATP Cup продлится до 12 января.