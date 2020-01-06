Денис Гармаш в Турции: это не перезагрузка; это ссылка

«Три богатыря, которым все было безразлично». Именно так охарактеризовал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров уже бывших игроков киевской команды – Сергея Рыбалку, Евгения Хачериди и Дениса Гармаша. Сергей Станиславович не скрывал, что у него был конфликт с этой троицей. И он, тренер, не смог решить эту проблему в свою пользу. Возможно, не в последнюю очередь из-за этого конфликта Ребров и покинул «бело-синих». Динамовскому клубу понадобилось несколько лет, чтобы наконец-то понять, что тренер был по-своему прав. Последний из «богатырей», Денис Гармаш, покидает «Динамо» и уходит в аренду в турецкий «Ризеспор».

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что постдинамовская карьера этой троицы уже не будет звездной. Рыбалка постигает вершины турецкого дна, по этому же адресу отправился и Гармаш, в компанию к еще одному экс-динамовцу – Морозюку, Хачериди с нового сезона будет играть в чемпионате Беларуси. Рыбалке и Гармашу – по 29 лет, Хачериди их старше на три года. По большому счету, все трое могли бы стать системообразующими футболистами «Динамо». И небезуспешно защищать цвета столичного клуба еще не один год. Но получилось то, что получилось.

О Сергее и Евгении уже сейчас можно сказать, что это оторванный ломоть: в «Динамо» они уже не вернутся. В смысле, в качестве действующих игроков. У Дениса актуальный контракт с «бело-голубыми» - еще на два года. Но, скорее всего, и он в «Динамо» в данной ипостаси уже не вернется: либо продлят аренду в «Ризеспоре», либо уйдет в еще какой-нибудь «Спор».

По этому поводу у нейтрального болельщика (да и у ангажированного тоже) может возникнуть целый спектр эмоций – от негодования до одобрения, от апатии до эйфории. Собственно, любая эмоция будет иметь право на жизнь. Но если руководствоваться исключительно трезвой головой и такой же логикой, то в данном случае уместно говорить всего о двух нюансах: позиции клуба и позиции футболиста (в нашей ситуации - Гармаша).

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Нельзя сказать, что «Динамо» не давало шансов Денису на исправление. Как было сказано выше, конфликт между Ребровым и «богатырями» произошел еще три года назад. На, скажем так, ненужности этой троицы для киевской команды акцентировал внимание Игоря Суркиса и Рауль Рианчо. Но динамовский президент в том вялотекущем конфликте решил стать на строну Гармаша. А вот первые двое были отпущены на вольные хлеба. Видимо, Игорь Михайлович полагал, что оставшись без «группы поддержки», Гармаш наконец-то сможет реализовать свой громадный потенциал. А что он громадный – лично я (да что там я, практически все специалисты и партнеры Дениса по клубу и сборной подтвердят) не сомневаюсь. Этот пацан отличился недюжинными талантами еще на юношеском Евро-2009, когда наша сборная стала чемпионом континента. Этот алмаз нужно было просто огранить. То есть, уверен, если бы Денис попал в нормальные тренерские руки, то сейчас он был бы, как минимум, железобетонным капитаном «Динамо». Но Денис все свои таланты как-то незаметно для непосвященных «проговорил», «проиграл».

Ниже мы попытаемся понять, почему так случилось. Но что случилось – таки да. В анонсированную давеча кадровую чистку имени Михайличенко Гармаш вписывался, как нельзя лучше. И правда: зачем держать в команде отнюдь не священную «корову», которая толком помочь не может, а скорее навредит своими дурацкими разговорами с арбитрами. Ведь по многочисленным динамовским арендам растыканы игроки смежного амплуа, которые на десять лет моложе Дениса, и которым нужно давать шанс. Так что все закономерно с этой колокольни: Суркис имел полнейшее право на этот трансфер. Другое дело, что этот самый трансфер на данном временном отрезке выглядит явно запоздалым. Причем для обеих сторон: и клуба, и футболиста.

Мне кажется, что если бы Гармаша «спихнули» на пару лет раньше, то могли бы и денег выручить, да и Денис мог хотя бы рассчитывать на перезапуск своей карьеры. Сейчас же ни о каком перезапуске речь не идет. Это не реанимация, это ссылка. Отнюдь не почетная. Своего рода Шушенское. Более того, можно предположить, что Денис и там затеряется, ведь существует огромнейший соблазн ударить во все тяжкие с другом Колей. И гори синим огнем, ваша турецкая Суперлига…

Возвращаясь к позиции «Динамо» по Гармашу, кратко резюмирую: на данный момент клуб имел все основания избавиться от проблемного игрока, и он, клуб, эту опцию использовал. Да, все закономерно. Но правильно ли?

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И в этой связи необходимо рассмотреть резоны Дениса. То, что этот игрок талантливый, было сказано и доказано уже не единожды. Как и его преданность бело-синим цветам. С другой стороны, особенности (назовем это так) характера Дениса тоже уже успели стать притчей во языцех. То есть, говоря попросту, в данной ситуации возникает дилемма: футболист талантливый и нужный, но весьма проблемный. И практически неуправляемый. Стало быть, вариантов развития событий может быть два: либо попытаться перевоспитать, научить, приструнить, либо просто забить. Сделать вид, что проблемы нет.

Поначалу Гармаша пытались учить футбольной жизни. И у ЮрПалыча это неплохо получалось. Денис тогда был еще молод и податлив. Да и, что не говорите, Семин брал авторитетом. Нечто подобное можно адресовать и в сторону Газзаева. Да и у Реброва Гармаш поначалу был очень важным командным звеном. Помните, как Сергей Станиславович перевел этого «опорника опорниковича» на позицию «девятки», и Денис стал и распасовщиком отменным, и голеадором неплохим. И это при том, что в тамошнем «Динамо» конкуренция за место в основе была на порядок выше нынешней. Особенно в атакующем звене. И вот мы подходим к развязке всей этой истории. Да простят меня апологеты Реброва, но так уж получилось, простите меня за откровенность, что Сергей не был настоящим авторитетом для Дениса. Второй воспринимал первого скорее как бывшего одноклубника, а не наставника. Аналогичное отношение у Дениса было и к Хацкевичу.

Относительно Михайличенко вопрос в другом: по слухам, эти двое сосуществовали в параллельных, несопрягаемых реальностях. То есть, можно сказать так, что после Семина Дениса уму-разуму никто и не учил. Понимаю, что многие скажут, что никто никому ничего не должен, и Гармаш – сам себе Рабинович. Да, наверное, так и есть. Но, все-таки, сделайте скидку на ментальность, эксклюзивность, индивидуальный подход, в конце концов. Мне в этой связи показателен пример Заварова. Если бы тогда, в средине восьмидесятых, тренеры «Динамо» отпустили бы ситуацию с талантливейшим мальчишкой из Ворошиловграда, он бы так и остался местечковой звездой в «Заре». Но за проблемнейшего парня по-настоящему боролись. Возьмем более свежий пример: назначение Артеты в «Арсенал». Этот тренер умеет достучаться к самым проблемным и сбитым игрокам. Если уж Озил бежит и отбирает, то Гармаш – это отнюдь не диагноз…

В нашем случае получилось так, как получилось. Своего Артеты в «Динамо» сейчас не оказалось. Как и Лобановского на данном этапе. А сам Гармаш браться за голову не захотел, предпочтя редким ярким вспышкам нигилизм и затмение.

Поэтому у этой сказки такой печальный и унылый конец. Без хэппи-энда. И даже без нравоучений и морали.

Валерий ВАСИЛЕНКО