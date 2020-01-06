Наставник Коринтианса подтвердил трансфер Сидклея из Динамо

Главный тренер «Коринтианса» Тиаго Нуньес подтвердил, что у него в распоряжении на фланге обороны будет Сидклей, нынешний игрок «Динамо». Бразильскому игроку будет составлять конкуренцию молодой Лукас Питон.
Наставник сказал: «Сидклея и Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция. Кроме того, планирую использовать Данило Авелара в качестве защитника. Я уже говорил с ним по этому поводу».
Данило Авелар с 2010 по 2012 годы выступал за львовские «Карпаты».
Ранее сообщалось, что Сидклей прибыл в расположение бразильского «Коринтианса» для подписания контракта.
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