Сидклей в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

26-летний бразильский полузащитник киевского «Динамо» Сидклей прибыл в расположение «Коринтианса».

В понедельник, 6-го января, Сидклей пройдет медицинский осмотр и, в случае успешных результатов, подпишет контракт со своим новым клубом. «Динамо» и «Коринтианс» официально объявят о переходе в течение дня.

Ожидается, что «Коринтианс» арендует Сидклея до конца 2020-го года без каких-либо опций относительно первоочередного права выкупа контракта футболиста.

Сидклей защищает цвета «Динамо» с лета 2018-го года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €4,5 миллиона.