Сидклей в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

26-летний бразильский полузащитник киевского «Динамо» Сидклей прибыл в расположение «Коринтианса».
В понедельник, 6-го января, Сидклей пройдет медицинский осмотр и, в случае успешных результатов, подпишет контракт со своим новым клубом. «Динамо» и «Коринтианс» официально объявят о переходе в течение дня.
Ожидается, что «Коринтианс» арендует Сидклея до конца 2020-го года без каких-либо опций относительно первоочередного права выкупа контракта футболиста.
Сидклей защищает цвета «Динамо» с лета 2018-го года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €4,5 миллиона.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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