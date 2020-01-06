Сидклей в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

Полузащитник «Динамо» уже прибыл в расположение бразильского клуба

  • 06.01.2020 09:29
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Сидклей в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом
© ФК Динамо Киев. Сидклей

26-летний бразильский полузащитник киевского «Динамо» Сидклей прибыл в расположение «Коринтианса».

В понедельник, 6-го января, Сидклей пройдет медицинский осмотр и, в случае успешных результатов, подпишет контракт со своим новым клубом. «Динамо» и «Коринтианс» официально объявят о переходе в течение дня.

Ожидается, что «Коринтианс» арендует Сидклея до конца 2020-го года без каких-либо опций относительно первоочередного права выкупа контракта футболиста.

Сидклей защищает цвета «Динамо» с лета 2018-го года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €4,5 миллиона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности