ОФИЦИАЛЬНО: Демьяненко возглавил словацкую Нитру

Последним клубом украинского специалиста была луцкая «Волынь»

  • 06.01.2020 12:35
  • 2671 просмотр
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Демьяненко возглавил словацкую Нитру
© Динамомания. Анатолий Демьяненко

60-летний украинский специалист Анатолий Демьяненко назначен главным тренером словацкой «Нитры».

Детали контракта не разглашаются.

«Начинается очень напряженный этап, вторая часть сезона. Перед нами поставлена максимальная задача — сохранить команду, удачно выступить в Кубке. Летом команду покинуло много игроков. Будем опираться на тех игроков, которые сейчас играют. Будем давать шанс всем — и молодым, и взрослым. Будем выращивать игроков для сборных Словакии всех возрастов.

Работа уже началась. Главное, чтобы игроки верили в тренера, а тренер верил в игроков», — отметил Демьяненко.

После 18-ти сыгранных туров «Нитра» занимает 11-е место в высшей лиге чемпионата Словакии из 12-ти возможных. В активе «Нитры» 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-29.

Transfermarkt оценивает совокупную стоимость игроков первой команды «Нитры» в €3,93 миллиона.

На протяжении карьеры Демьяненко возглавлял ЦСК ВСУ, ЦСКА-«Борисфен», киевское «Динамо», «Нефтчи» и «Насаф». Последним клубом специалиста была луцкая «Волынь», с которой он работал с 2012-го по 2013-й годы.

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Источник — ФК Нитра

(6 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 13:56
    0
    markten1984, 06.01.2020 13:43
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Дёшево они стоят, раз в Европу приглашают только аутсайдеры из слабых чемпионатов.
    Ссылка
    1986
      1986, 06.01.2020 13:49
    -1
    Ханурик
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 06.01.2020 13:46
    0
    markten1984, 06.01.2020 13:43
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Кадар вже в Фехерварі
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 06.01.2020 13:43
    0
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 13:36
    +1
    Как говорил суркис наш дельбоске
    Ссылка
    Лео Леон
      Лео Леон, 06.01.2020 13:29
    0
    Удачи Анатолий.Пусть тебе повезет, ты пахарь все у тебя получится.Рад шо работа появилась
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 13:17
    +1
    демьяненко няша_
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 13:12
    +2
    Не могут динамовские сердца нормально трудоустроиться, тем не менее желаю удачи Демьяненко,а вот игрок Демьяненко был отличный
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 13:07
    0
    и приятно-у киевлян при смене тренера одним сердцем меньше стало
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 13:06
    0
    ну для средняка словацкой лиги Демьян-это нормально-главно чтоб не вывел коанду в другую лигу
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 06.01.2020 13:05
    +2
    Удачі
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.01.2020 13:04
    +1
    Нежданчик!!!!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 13:12
    +2
    Не могут динамовские сердца нормально трудоустроиться, тем не менее желаю удачи Демьяненко,а вот игрок Демьяненко был отличный
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 06.01.2020 13:05
    +2
    Удачі
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 13:36
    +1
    Как говорил суркис наш дельбоске
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 06.01.2020 13:17
    +1
    демьяненко няша_
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.01.2020 13:04
    +1
    Нежданчик!!!!!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.01.2020 13:56
    0
    markten1984, 06.01.2020 13:43
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Дёшево они стоят, раз в Европу приглашают только аутсайдеры из слабых чемпионатов.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 06.01.2020 13:46
    0
    markten1984, 06.01.2020 13:43
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Кадар вже в Фехерварі
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 06.01.2020 13:43
    0
    Ну вот и увидем чего наши тренера стоят хотя бы в Словакии.Ждем Кадара и Сидорчука в Словакии
    Ссылка
    Лео Леон
      Лео Леон, 06.01.2020 13:29
    0
    Удачи Анатолий.Пусть тебе повезет, ты пахарь все у тебя получится.Рад шо работа появилась
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 13:07
    0
    и приятно-у киевлян при смене тренера одним сердцем меньше стало
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.01.2020 13:06
    0
    ну для средняка словацкой лиги Демьян-это нормально-главно чтоб не вывел коанду в другую лигу
    Ссылка
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