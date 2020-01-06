ОФИЦИАЛЬНО: Демьяненко возглавил словацкую Нитру

60-летний украинский специалист Анатолий Демьяненко назначен главным тренером словацкой «Нитры».

Детали контракта не разглашаются.

«Начинается очень напряженный этап, вторая часть сезона. Перед нами поставлена максимальная задача — сохранить команду, удачно выступить в Кубке. Летом команду покинуло много игроков. Будем опираться на тех игроков, которые сейчас играют. Будем давать шанс всем — и молодым, и взрослым. Будем выращивать игроков для сборных Словакии всех возрастов.

Работа уже началась. Главное, чтобы игроки верили в тренера, а тренер верил в игроков», — отметил Демьяненко.

После 18-ти сыгранных туров «Нитра» занимает 11-е место в высшей лиге чемпионата Словакии из 12-ти возможных. В активе «Нитры» 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-29.

Transfermarkt оценивает совокупную стоимость игроков первой команды «Нитры» в €3,93 миллиона.

На протяжении карьеры Демьяненко возглавлял ЦСК ВСУ, ЦСКА-«Борисфен», киевское «Динамо», «Нефтчи» и «Насаф». Последним клубом специалиста была луцкая «Волынь», с которой он работал с 2012-го по 2013-й годы.