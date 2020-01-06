Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко покинула первую сотню

Катарина Завацкая и Дарья Снигур обновили личные рекорды

  • 06.01.2020 12:59
  • 452 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко покинула первую сотню
© sports.yahoo.com. Элина Свитолина
Из-за того, что новый сезон начинается на неделю позже, первые рейтинги в 2020 году не совсем обычные. В них теннисистки в основном теряют заработанное в прошлом году без компенсации, поэтому в выигрыше остаются те, кто плохо начинал в 2019-м.
 
В первой десятке две небольших перестановки: поменялись местами Свитолина и Андрееску, а также Халеп и Осака. Все остальные остались при своих.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Среди украинок со знаком «+» стоит выделить обновленные личные рекорды Катарины Завацкой и Дарьи Снигур. К сожалению, Леся Цуренко покинула топ-100, чего не случалось вот уже 8 лет. 
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 13:20
    0
    Прорив 2020 года
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.01.2020 13:20
    0
    Прорив 2020 года
    Ссылка
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