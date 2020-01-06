Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Цуренко покинула первую сотню

Из-за того, что новый сезон начинается на неделю позже, первые рейтинги в 2020 году не совсем обычные. В них теннисистки в основном теряют заработанное в прошлом году без компенсации, поэтому в выигрыше остаются те, кто плохо начинал в 2019-м.

В первой десятке две небольших перестановки: поменялись местами Свитолина и Андрееску, а также Халеп и Осака. Все остальные остались при своих.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок со знаком «+» стоит выделить обновленные личные рекорды Катарины Завацкой и Дарьи Снигур. К сожалению, Леся Цуренко покинула топ-100, чего не случалось вот уже 8 лет.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA