Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 3 ноября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет финальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Соперницей украинки, которая является действующей чемпионкой турнира, станет австралийка Эшли Барти (№1 WTA). Поединок начнется не ранее 13:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина (4-0)
|Барти (3-1)
|РР1
|Плишкова (7:6, 6:4) №2 WTA
|Бенчич (5:7, 6:1, 6:2) №7 WTA
|РР2
|Халеп (7:5, 6:3) №5 WTA
|Бертенс (6:3, 3:6, 4:6) №9 WTA
|РР3
|Кенин (7:5, 7:6) №12 WTA
|Квитова (6:4, 6:2) №6 WTA
|1/2 финала
|Бенчич (5:7, 6:3, 4:1 отказ) №7 WTA
|Плишкова (4:6, 6:2, 6:3) №2 WTA
Ранее девушки встречались 5 раз, украинка выиграла все матчи.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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