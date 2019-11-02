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Еліна Світоліна – Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу Підсумкового турніру

Перший матч за титул для найкращої української тенісистки в сезоні

  • 02.11.2019 19:00
  • 3416 просмотров
  • 5 комментариев
Еліна Світоліна – Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу Підсумкового турніру
© WTA. Еліна Світоліна
В неділю, 3 листопада, українка Еліна Світоліна продовжить серію тріумфальних виступів на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені. Суперницею українки (статистика матчів в сезоні 39-21) у фіналі стане перша ракетка світу Ешлі Барті (57-13). Поєдинок розпочнеться не раніше 13:30 за Києвом.
 
Суперниця
 
23-річна Барті проводить свій найкращий сезон в кар'єрі. Цьогоріч австралійка, яка після успішної юніорської кар'єри і трьох парних фіналів Шлемів на півтора року кидала теніс заради крикету, засяяла з новою силою. Фінал в Шеньчжені стане для Барті вже шостим в сезоні. Раніше вона виграла дебютний титул серії Premier Mandatory в Маямі, дебютний титул Grand Slam на Ролан Гаррос, а також перший трав'яний Прем'єр в Бірмінгемі. Також були поразки у головних матчах в Сіднеї і Пекіні.
 
До цього сезону Ешлі вважалася класичним трав'яним гравцем із сильною подачею, потужними форхендом і чудовим різаним ударом зліва. Також в неї були непогані результати на харді, але виграш ґрунтового Шлему став надзвичайно неочікуваним як для вболівальників, так і для тенісних спеціалістів.
 

WTA. Ешлі Барті
 
В 2019 році Барті входить до топ-3 за абсолютно всіма показниками на подачі, як то ейси, відсоток виграних геймів і очок. Також в неї одна з найбільш стабільних подач в турі: як перша, так і друга. Тому реалізація брейкпоінтів Світоліною буде пріориетним завданням українки в матчі. На прийомі австралійка не така небезпечна, але також може завдати клопоту.
 
Матчі між собою
 
Барті і Світоліна зустрічалися п'ять разів, всі зустрічі виграла українка. Більше того, австралійка змогла забрати в українки всього 2 сети. Найбільш пам'ятна зустріч відбулася цьогоріч в Індіан-Веллсі. В нічному для нас матчі, який на той момент став найдовшим в сезоні (3 години і 14 хвилин) дівчата зіграли 3 божевільних партії, в яких тільки неймовірна воля до перемоги і рятівна тінь в третьому сеті дозволили Світоліній здобути путівку в наступний раунд. Але для Барті турнір в Індіан-Веллсі також пішов у плюс, після нього вона дебютувала в першій десятці світового рейтингу. Далі у австралійки була перемога на турнірі в Маямі, про який було сказано вище.
 
Призові і перспективи в рейтингу
 
Нагадаємо, Світоліна і Барті фінішували на перших місцях в Фіолетовій та Червоній групах відповідно. Тенісистка, яка виграє фінальну битву, додасть до заробленого раніше фантастичну суму в $2,325,000, а також 420 очок в рейтинг WTA.
 
Наразі Світоліна вже заробила 1080 очок і $2,400,000, Барті – 955 очок і $2,095,000.
 
Ще раніше австралійка забезпечила собі перше місце в світовому рейтингу за результатами сезону. Еліна претендує на четверту позицію, а в разі поразки завершить рік шостою.
 
Прогноз
 
Дівчата непогано проявили себе в Шеньчжені, особливо це стосується Світоліної. Перед фіналом в неї він-стрік з десяти перемог поспіль в рамках турніру (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).
 
Якщо хтось за рік без трофеїв забув, то Світоліна може виграти десятий фінал WTA поспіль. Більше тільки у Кім Клейстерс (11, Париж-2004 – Хасселт-2005), Анни Смашнової (12, Ташкент-1999 – Будапешт-2006) і Штеффі Граф (15, Париж-1995 – US Open-1996).
 

WTA. Еліна Світоліна
 
Ще раз нагадаємо, що Підсумковий турнір проходить на одних з найбільш повільних хардових кортів. Це звісно на користь Світоліної, але велика кількість травм під час турніру трохи лякає. Схоже на те, що покриття далеке від ідеалу і третій день поспіль українці буде важко грати напружений матч. Барті хоч і закінчила свій півфінал пізніше, але в п'ятницю відпочивала.
 
Загалом шанси досить рівні, але знову ж таки в розрахунок беремо мотивацію і бажання. В Світоліної його точно має бути більше, в неділю вона віддасть на корті все. Чи піде на такі жертви Барті? Є великі сумніви, але зламати її психологічно буде ой як непросто.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в 3 сетах
 
Розклад
 
Неділя, 3 листопада
 
13:30 - Ешлі Барті – Еліна Світоліна
 
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    A.V.
      A.V., 02.11.2019 19:52
    +1
    Еліна завтра кістками ляже, але не віддасть своє, задумане. У неї все на рік прораховано і фізична форма також. Чекаємо на свято.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.11.2019 19:41
    +1
    Абсолютна рівність перед матчем навіть з боку букмекерів. Характер проти психологічної стабільності. Дві майстрині подач. Очікуємо довгих розіграшів зліва наліво. Плоскі проти слайсів. Дуже хочеться, щоб без травм.
    Барті в Турі серед не-українок мені найбільше подобається за грою. Еліна нібито непогано вміє справлятися з її тенісом. Але все, що ставалося раніше, значення не має. Завтра буде дуже цікаво.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 02.11.2019 19:29
    +2
    поки фортуна була на нашій стороні
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 02.11.2019 19:27
    +2
    ну воть и час Х для нашей Єліни.Виграти фінал у 1 -й по рейтингу це ж додаткова мотівація!І я хотів такого фіналу!Ежели програє нічого страшного всеж цьогоріч це перший,та і так вже вихід в фінал ітогового другий рік поспиль це досягнення!!!Вдачі нашій української спортсменке,котра прославляє Вітчизну на світових просторах!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 19:13
    +9
    Дякую авторові за чудову статтю, а Еліні звісно міцного здоров`я і перемоги!!!
    Вболіваємо та підтримуємо Еліну завтра !!!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 19:13
    +9
    Дякую авторові за чудову статтю, а Еліні звісно міцного здоров`я і перемоги!!!
    Вболіваємо та підтримуємо Еліну завтра !!!
    Ссылка
    grifon
      grifon, 02.11.2019 19:29
    +2
    поки фортуна була на нашій стороні
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 02.11.2019 19:27
    +2
    ну воть и час Х для нашей Єліни.Виграти фінал у 1 -й по рейтингу це ж додаткова мотівація!І я хотів такого фіналу!Ежели програє нічого страшного всеж цьогоріч це перший,та і так вже вихід в фінал ітогового другий рік поспиль це досягнення!!!Вдачі нашій української спортсменке,котра прославляє Вітчизну на світових просторах!
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 02.11.2019 19:52
    +1
    Еліна завтра кістками ляже, але не віддасть своє, задумане. У неї все на рік прораховано і фізична форма також. Чекаємо на свято.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.11.2019 19:41
    +1
    Абсолютна рівність перед матчем навіть з боку букмекерів. Характер проти психологічної стабільності. Дві майстрині подач. Очікуємо довгих розіграшів зліва наліво. Плоскі проти слайсів. Дуже хочеться, щоб без травм.
    Барті в Турі серед не-українок мені найбільше подобається за грою. Еліна нібито непогано вміє справлятися з її тенісом. Але все, що ставалося раніше, значення не має. Завтра буде дуже цікаво.
    Ссылка
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