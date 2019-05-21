ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Эшли Барти

С недавних пор Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube начала выкладывать записи лучших матчей сезона.
Одним из таких поединков стала встреча украинки Элины Свитолиной и австралийки Эшли Барти в рамках четвертого круга турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс.
На данный момент WTA выложила в свободный доступ семь матчей, постепенно их число будет увеличиваться.
Источник — WTA
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