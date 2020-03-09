Отмена турнира в Индиан-Уэллс пугает. Мы накануне грандиозного шухера

Утром в понедельник, 9 марта, весь теннисный мир содрогнулся. Причиной стала шокирующая новость об отмене одного из крупнейших турниров ATP и WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Причиной стала, конечно же, эпидемия коронавируса (COVID-19), которая уже добралась и до Калифорнии. Организаторы, приняв во внимание рекомендации органов здравоохранения, решили пока что не проводить соревнования, который должны были пройти с 9 по 22 марта.

«Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников, поставщиков и всех, кто связан с этим событием, имеют первостепенное значение. Мы готовы перенести турнир на другую дату и изучим варианты», – сообщил директор турнира Томми Хаас.

Инициатива логичная, но не совсем понятна причина полной отмены. Провести турнир в другую дату будет если не невозможно, то, как минимум, крайне тяжело. Придется либо вклиниваться во время проведения других крупных соревнований, либо их отменять. Но самое главное, что ситуация с распространением коронавируса настолько нестабильна, что отмена «BNP Paribas Open» может стать далеко не последней в этом черном списке. Крупные турниры могут пострадать первыми.

Что говорят в мире тенниса?

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала это решение, хотя ей наверняка хотелось бы выступить а Индиан-Уэллсе после свежей победы в Монтеррее.

«Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема».

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, не понимает, почему было принято столь радикальное решение перед самым началом.

«Неужели не было никакой возможности провести соревнования без зрителей, показав их по телевидению?

По-моему, можно было немного больше учесть мнение игроков и держать их в курсе имеющихся возможностей», – поделился Баин мыслями в твиттере.

Теннисисты, как и все нормальные люди, также имеют чувство юмора и не смогли пройти мимо этого события, не найдя повода хоть как-то поднять себе настроение. Четвертьфиналист Australian Open-2020 Теннис Сандгрен предлагает свой вариант, как занять спортсменов, которые уже прибыли в Калифорнию.

«Предлагаю новые соревнования

Место: бар

Задача: пить по очереди

Правила: выигрывает последний устоявший на ногах

Награда: все на свете».



Другие теннисисты предлагают выплатить призовые хотя бы за первый круг, все-таки это не только спорт, но и работа. Она должна оплачиваться, независимо от различных форс-мажорных ситуаций.



В целом, практически никто не знает подробностей, многие узнали об отмене из твиттера, хотя ATP и WTA должны были проинформировать всех по электронной почте.





Было ли что-то подобное раньше?



В 1980-м году в Индиан-Уэллсе мужской турнир был прекращен после четвертьфинальной стадии из-за дождя. Больше подобных случаев, начиная с первого розыгрыша в 1974 году, не было. Женские соревнования впервые стартовали в 1989 году и проходили без подобных проблем.



Если вспомнить недавние реалии и всю остальную географию тенниса, то в прошлом году турнир международной серии в Гонконге отменили из-за массовых демонстраций и акций протеста в регионе. А всего месяц назад стало известно, что соревнования все той же международной серии Hungarian Ladies Open, которые были перенесены из Будапешта в Дебрецен, отменены из-за проблем с арендой места проведения. Самое интересное, что WTA знала об этом, но все равно внесла турнир в календарь.



Если представить самое худшее, то стоит вспомнить, что турниры Большого Шлема (кроме US Open) не проводились только время Первой и Второй Мировой войны.

Кого из украинцев это коснется?

В основной сетке у женщин должны были сыграть Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Наша первая ракетка уже наверняка безвозмездно потеряет 390 очков за прошлогодний полуфинал против Бьянки Андрееску. Подобная судьба коснется и остальных лидеров мировой классификации, поэтому Элина сохранит свою пятую позицию.

Также в квалификации должны были сыграть Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. В парной сетке ожидалось выступление как минимум сестер Киченок. Александр Долгополов, который ранее планировал играть этот турнир по защищенному рейтингу, отложил старт в этом сезоне из-за операции на ноге.



Кому это может быть выгодно?

В краткосрочной перспективе, возможно, кто-то и сможет получить какие-то дивиденды. Например, Катарина Завацкая может дебютировать в первой сотне из-за потери очков конкурентками. Роджер Федерер, перенесший операцию на колене, также далеко не отпустит своих главных конкурентов в мировой классификации.

Но в долгосрочной перспективе это большой удар для всего профессионального тенниса: огромные убытки как финансовые, так и имиджевые, отсутствие работы не только для теннисистов, но и для всего обслуживающего персонала, страх и неопределенность.

На очереди турнир в Майами (Флорида), где количество заболевших выше, чем в Калифорнии. Есть огромные шансы, что как минимум до грунтового сезона большой теннис мы больше не увидим.

Развитый мир уже давно привык жить с уверенностью в завтрашнем дне, но коронавирус норовит лишить абсолютно всех такой возможности.