Организаторы отменили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Стало известно, что организаторы крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе приняли решение полностью отменить соревнование.

Причиной стало выявление случая заболевания коронавирусом недалеко от места проведения турнира. Соревнование в Калифорнии должно было начаться с 9-го марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе считается одним из крупнейших в календаре WTA и ATP. Ранее турниры ATP Challenger в Южной Корее перенесли на август, а турниры WTA 125k были отменены в Китае.

Также из-за вируса отменяются или переносятся спортивные соревнования по всему миру.