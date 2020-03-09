Организаторы отменили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Турнир отменен из-за случая заболевания коронавирусом

  • 09.03.2020 09:58
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Организаторы отменили теннисный турнир в Индиан-Уэллсе
© wtatennis.com

Стало известно, что организаторы крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе приняли решение полностью отменить соревнование.

Причиной стало выявление случая заболевания коронавирусом недалеко от места проведения турнира. Соревнование в Калифорнии должно было начаться с 9-го марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе считается одним из крупнейших в календаре WTA и ATP. Ранее турниры ATP Challenger в Южной Корее перенесли на август, а турниры WTA 125k были отменены в Китае.

Также из-за вируса отменяются или переносятся спортивные соревнования по всему миру.

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Источник — WTA

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