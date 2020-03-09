Элина СВИТОЛИНА: «Самый большой вопрос сейчас - турниры в Китае и Азии»

Первая ракетка Украины не ожидала отмены соревнования

  • 09.03.2020 10:33
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Элина СВИТОЛИНА: «Самый большой вопрос сейчас - турниры в Китае и Азии»
© twitter.com/WTA

Организаторы теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе заявили об отмене соревнования из-за коронавируса, что удивило украинскую теннисистку Элину Свитолину.

«Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать».

«Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема», - отметила Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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