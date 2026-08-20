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  4. Минус Зверев и Оже. Определены пары 1/4 финала Мастерса в Цинциннати
ATP
20 августа 2026, 06:36 |
152
0

Минус Зверев и Оже. Определены пары 1/4 финала Мастерса в Цинциннати

Александр Зверев проиграл Томми Полу, а Оже-Альяссим уступил Фрэнсису Тиафо

20 августа 2026, 06:36 |
152
0
Минус Зверев и Оже. Определены пары 1/4 финала Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо
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На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определены пары 1/4 финала.

Первые два сеяных Мастерса – Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим – проиграли матчи четвертого раунда.

Зверев уступил Томми Полу в трех сетах, а Оже потерпел поражение от Фрэнсиса Тиафо в двух партиях.

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Пол в четвертьфинале встретится с Флавио Коболли, который выбил Рафаэля Ходара. Тиафо предстоит поединок против Лоренцо Музетти – итальянец оказался сильнее Жайме Фарии.

Обидчик Новака Джоковича Тьяго Агустин Тиранте продолжает побеждать – в четвертом круге он выбил Якуба Меншика. Следующим соперником аргентинца будет Артур Фис – француз обыграл Алекса де Минаура.

В еще одном четертьфинальном поединке в Цинциннати сойдутся Тейлор Фритц и Брендон Накашима. Фритц выиграл у Кристофера О'Коннелла, а Накашима – у Нуну Боржеша.

ATP 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Томми Пол [18] – 6:4, 6:7 (6:8), 4:6
Рафаэль Ходар [12] – Флавио Коболли [7] – 6:4, 6:7 (3:7), 3:6

Тьяго Агустин Тиранте – Якуб Меншик [14] – 5:7, 6:4, 6:4
Артур Фис [21] – Алекс де Минаур [5] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Кристофер О'Коннелл – 6:4, 6:3
Нуну Боржеш – Брендон Накашима [27] – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6

Жайме Фария – Лоренцо Музетти [10] – 5:7, 2:6
Фрэнсис Тиафо [17] – Феликс Оже-Альяссим [2] – 6:3, 6:4

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [18] – Флавио Коболли [7]
Тьяго Агустин Тиранте – Артур Фис [21]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Брендон Накашима [27]
Лоренцо Музетти [10] – Фрэнсис Тиафо [17]

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ATP Цинциннати Александр Зверев Томми Пол Феликс Оже-Альяссим Фрэнсис Тиафо Лоренцо Музетти Флавио Коболли Рафаэль Ходар Тейлор Фритц Кристофер О'Коннелл Артур Фис Алекс де Минаур Тьяго Агустин Тиранте Якуб Меншик Брэндон Накашима Жайме Фария Нуну Боржеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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