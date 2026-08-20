Минус Зверев и Оже. Определены пары 1/4 финала Мастерса в Цинциннати

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определены пары 1/4 финала.

Первые два сеяных Мастерса – Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим – проиграли матчи четвертого раунда.

Зверев уступил Томми Полу в трех сетах, а Оже потерпел поражение от Фрэнсиса Тиафо в двух партиях.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Пол в четвертьфинале встретится с Флавио Коболли, который выбил Рафаэля Ходара. Тиафо предстоит поединок против Лоренцо Музетти – итальянец оказался сильнее Жайме Фарии.

Обидчик Новака Джоковича Тьяго Агустин Тиранте продолжает побеждать – в четвертом круге он выбил Якуба Меншика. Следующим соперником аргентинца будет Артур Фис – француз обыграл Алекса де Минаура.

В еще одном четертьфинальном поединке в Цинциннати сойдутся Тейлор Фритц и Брендон Накашима. Фритц выиграл у Кристофера О'Коннелла, а Накашима – у Нуну Боржеша.

ATP 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Томми Пол [18] – 6:4, 6:7 (6:8), 4:6

Рафаэль Ходар [12] – Флавио Коболли [7] – 6:4, 6:7 (3:7), 3:6

Тьяго Агустин Тиранте – Якуб Меншик [14] – 5:7, 6:4, 6:4

Артур Фис [21] – Алекс де Минаур [5] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Кристофер О'Коннелл – 6:4, 6:3

Нуну Боржеш – Брендон Накашима [27] – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6

Жайме Фария – Лоренцо Музетти [10] – 5:7, 2:6

Фрэнсис Тиафо [17] – Феликс Оже-Альяссим [2] – 6:3, 6:4

ATP 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [18] – Флавио Коболли [7]

Тьяго Агустин Тиранте – Артур Фис [21]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [6] – Брендон Накашима [27]

Лоренцо Музетти [10] – Фрэнсис Тиафо [17]