Ходар вылетел. Определен первый четвертьфиналист Мастерса в Цинциннати

Десятый номер мирового рейтинга АТР Флавио Коболли из Италии стал первым четвертьфиналистом Мастерса в Цинциннати, США.

В четвертом раунде итальянец с камбеком переиграл Рафаэля Ходара (Испания, ATP 11) за 2 часа и 33 минуты.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Рафаэль Ходар (Испания) [12] – Флавио Коболли (Италия) [7] – 6:4, 6:7 (3:7), 3:6

Это было первое очное противостояние соперников.

Помимо Рафаэля, Флавио в Цинциннати также переиграл Миомира Кецмановича и Александера Блокса. Все три поединка он выиграл в трех партиях, а до старта соревнований у итальянца был лузстрик их трех матчей.

Следующим оппонентом Коболли будет либо Александр Зверев (Германия, ATP 3), либо Томми Пол (США, ATP 24).

Флавио пробился в 19-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и во второй на Мастерсах (первый на харде).

Видеообзор матча

Фото с матча

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