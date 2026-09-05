Финалист РГ-2026 с баранкой вылетел в R3 US Open, проиграв 34-й ракетке
Флавио Коболли потерпел поражение от Александера Блокса в четырех сетах
Финалист Ролан Гаррос-2026, итальянец Флавио Коболли (ATP 6) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде мейджора Коболли потерпел поражение от бельгийского теннисиста Александера Блокса (ATP 34) в четырех сетах, получив баранку в третьей партии – 7:6 (7:4), 3:6, 0:6, 3:6.
Это было третье очное противостояние соперников. Александер во второй раз одержал победу над Флавио.
Для Блокса это вторая победа над игроком топ-10 в карьере. Ранее, на Мастерсе в Мадриде, он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.
Блокс впервые в карьере вышел в четвертый раунд американского мейджора.
Александер стал вторым бельгийским теннисистом после Оливье Рохуса, которому удалось одолеть игрока из топ-5 сеяных на турнире. Рохус в 2004 году переиграл Карлоса Мойю.
В четвертом раунде Блокс сыграет с Франциско Черундоло.
US Open 2026. Хард, 1/16 финала
Александер Блокс [28] – Флавио Коболли [5] – 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
2 - Alexander Blockx is the second player from Belgium to defeat a top-5 seeded at the US Open in Men's Singles in the Open Era after Olivier Rochus in 2004 (vs Carlos Moya). Lion.#USOpen | @usopen @atptour— OptaAce (@OptaAce) September 5, 2026
One swing and it's done! 🔥— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026
Alexander Blockx takes out No. 5 seed Cobolli 6-7(4), 6-3, 6-0, 6-3. pic.twitter.com/4dSFkrvXs2
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