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US Open
05 сентября 2026, 23:28 | Обновлено 06 сентября 2026, 00:15
320
0

Финалист РГ-2026 с баранкой вылетел в R3 US Open, проиграв 34-й ракетке

Флавио Коболли потерпел поражение от Александера Блокса в четырех сетах

05 сентября 2026, 23:28 | Обновлено 06 сентября 2026, 00:15
320
0
Финалист РГ-2026 с баранкой вылетел в R3 US Open, проиграв 34-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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Финалист Ролан Гаррос-2026, итальянец Флавио Коболли (ATP 6) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде мейджора Коболли потерпел поражение от бельгийского теннисиста Александера Блокса (ATP 34) в четырех сетах, получив баранку в третьей партии – 7:6 (7:4), 3:6, 0:6, 3:6.

Это было третье очное противостояние соперников. Александер во второй раз одержал победу над Флавио.

Для Блокса это вторая победа над игроком топ-10 в карьере. Ранее, на Мастерсе в Мадриде, он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Блокс впервые в карьере вышел в четвертый раунд американского мейджора.

Александер стал вторым бельгийским теннисистом после Оливье Рохуса, которому удалось одолеть игрока из топ-5 сеяных на турнире. Рохус в 2004 году переиграл Карлоса Мойю.

В четвертом раунде Блокс сыграет с Франциско Черундоло.

US Open 2026. Хард, 1/16 финала

Александер Блокс [28] – Флавио Коболли [5] – 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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