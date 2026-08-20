Зверев не реализовал матчбол и сенсационно покинул Цинциннати в 1/8 финала

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.

В четвертом раунде представитель Германии, который был посеян под первым номером, сенсационно проиграл Томми Полу (США, ATP 24) за 2 часа и 47 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Томми Пол (США) [18] – 6:4, 6:7 (6:8), 4:6

На тай-брейке второй партии у Зверева был матчбол на приеме при счете 6:5. В третьем сете Александр вел 4:2 с одним брейком, но Пол сумел оформить камбек.

Это было четвертое очное противостояние соперников и третья победа Пола.

Томми в Цинциннати, помимо Зверева, также выбил Хуберта Хуркача и Даниэля Валлехо. Его следующим соперником будет Флавио Коболли – итальянец в четвертом круге выиграл у Рафаэля Ходара.

Пол вышел в 50-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и в восьмой на Мастерсах.