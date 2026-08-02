Товарищеские матчи, 1 августа. Лунин пропустил два, матчи Ваната, Миколенко

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В австрийском Клагенфурте состоялся товарищеский матч между мадридским Реалом и итальянской Фиорентиной (2:2). Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридской команды и пропустил два мяча. Голы забили: Эндрик, 12, Алексис Сирия, 24 – Роберто Пикколи, 41, Мойзе Кин, 58.

Испанская Жирона на домашнем стадионе Монтиливи уступила лондонскому Арсеналу (1:4). Три украинских футболиста сыграли против чемпионов АПЛ. Украинский нападающий Владислав Ванат начал встречу в стартовом составе и отыграл до 61-й минуты, после чего уступил место Александру Пищуру. На 61-й минуте также на поле вышел вратарь Владислав Крапивцов. Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку на матч. Голы забили: Арнау Мартинес, 50 – Кай Хаверц, 16, Христос Цолис, 30, Макс Доуман, 53, Габриэл Жезус, 55.

Немецкий Гамбург принимал английский Эвертон (1:2). Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и отыграл весь матч. Голы забили: Патсон Дака, 49 – Мерлин Рель, 40, Джордан Торунарига, 90+4 (автогол).

В австралийском Сиднее состоялся товарищеский матч между лондонскими командами Челси и Тоттенхэм (1:2). Команда Роберто Де Дзерби одержала волевую победу над подопечными Хаби Алонсо, забив решающий мяч в компенсированное время. Голы забили: Эстевао Виллиан, 21 – Сандро Тонали, 45, Ришарлисон, 90+2.

В Гонконге на стадионе Hong Kong Stadium состоялся товарищеский матч между английским Манчестер Сити и итальянским Интером. Основное время матча за Asahi Super Dry Trophy завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались нерадзурри (пен. 3:1). Для Энцо Марески это был первый матч во главе Манчестер Сити после назначения главным тренером. Голы: Дивин Мубама, 14 – Бенжамен Павар, 20.

В шведском городе Сольна сыграли английский Манчестер Юнайтед и испанский Атлетико Мадрид. Команда Майкла Каррика одержала волевую победу в матче за Snapdragon Cup со счетом 2:1, отыгравшись после быстро пропущенного мяча. Голы: Бриан Мбемо, 53 (пен), 74 – Арнау Ортис, 5.

В Токио состоялся товарищеский матч между местным клубом Токио и дортмундской Боруссией. Немецкий клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Из-за сильного ливня игра была прервана примерно на 25 минут. Единственный мяч в матче забил португальский нападающий Фабиу Силва на 54-й минуте.

​🏆 Товариські матчі. 1 серпня 2026

01.08. 10:30. Депортиво Минера (Испания) – УД Лос Гаррес (Испания) – 1:0

01.08. 10:30. Лацио (Италия) – Авеллино (Италия) – 6:3

01.08. 11:00. Алькоркон (Испания) – Хетафе B (Испания) – 2:0

01.08. 11:00. Влтавин (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 2:3

01.08. 11:00. Драговоляц (Хорватия) – НК Крка (Словения) – 0:4

01.08. 11:00. Коньске (Польша) – Радомско (Польша) – 1:1

01.08. 11:00. Куриловец (Хорватия) – Беловар (Хорватия) – 0:4

01.08. 11:00. Леванте (Испания) – Альбасете (Испания) – 2:1

01.08. 11:00. Лузитания (Португалия) – Арока (Португалия) – 0:2

01.08. 11:00. Лучко (Хорватия) – Сегеста (Хорватия) – 1:1

01.08. 11:00. Младост Ждралови (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 1:1

01.08. 11:00. Пенафиел (Португалия) – Жил Висенте (Португалия) – 0:2

01.08. 11:15. Адмира Прага (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 2:2

01.08. 11:15. Забржег (Чехия) – Простеев B (Чехия) – 2:4

01.08. 11:15. Хрудим (Чехия) – Аритма Прага (Чехия) – 1:2

01.08. 11:30. Теплице B (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 2:1

01.08. 11:30. Яблонец B (Чехия) – Спарта Прага B (Чехия) – 2:1

01.08. 12:00. Байер Леверкузен (Германия) – РВ Эссен (Германия) – 3:0

01.08. 12:00. Болонья (Италия) – Камбюр (Нидерланды) – 3:1

01.08. 12:00. Эйбар (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 5:0

01.08. 12:00. Эпиналь (Франция) – Нанси (Франция) – 0:0

01.08. 12:00. Карловац (Хорватия) – Копривница (Хорватия) – 3:1

01.08. 12:00. Мафра (Португалия) – Синтренсе (Португалия) – 1:2

01.08. 12:00. Мерида (Испания) – Бетис B (Испания) – 2:3

01.08. 12:00. СД Логроньес (Испания) – Осасуна B (Испания) – 0:0

01.08. 12:00. СК Фаренсе (Португалия) – Фулхэм (Англия) – 1:2

01.08. 12:00. Спортинг Хихон (Испания) – Торрелавега (Испания) – 5:0

01.08. 12:00. Тинен (Бельгия) – ОК Шарлеруа (Бельгия) – 1:1

01.08. 12:00. Урава (Япония) – Омия Ардия (Япония) – 2:2

01.08. 12:00. ФС Тршебич (Чехия) – Глук (Чехия) – 5:5

01.08. 12:00. Штутгарт II (Германия) – Вальдорф (Германия) – 0:1

01.08. 12:30. Атлетик B (Испания) – Культураль Леонеса (Испания) – 2:0

01.08. 12:30. Баракальдо (Испания) – Мирандес (Испания) – 2:0

01.08. 12:30. Де Графсхап (Нидерланды) – Эксельсиор (Нидерланды) – 1:5

01.08. 12:30. Морейренсе (Португалия) – Амаранте (Португалия) – 2:0

01.08. 12:30. РБ Лейпциг (Германия) – Ферль (Германия) – 4:0

01.08. 12:30. Фейренсе (Португалия) – Каза Пия (Португалия) – 2:0

01.08. 12:45. Челси (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

01.08. 13:00. Брайтон (Англия) – Страсбург (Франция) – 4:3

01.08. 13:00. Веен (Германия) – Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – 0:2

01.08. 13:00. Реал Овьедо B (Испания) – Атлетико Тордесильяс (Испания) – 2:2

01.08. 13:00. Спортинг Хихон B (Испания) – Марино де Луанко (Испания) – 1:0

01.08. 13:00. Стандард (Бельгия) – Виктория Кельн (Германия) – 0:3

01.08. 13:00. Токио (Япония) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:1

01.08. 13:00. Тиба (Япония) – Касива (Япония) – 0:0 (пен. 4:5)

01.08. 13:30. ГВВВ (Нидерланды) – Хейзен (Нидерланды) – 6:3

01.08. 14:00. Балликлер (Сев. Ирландия) – Каррик Рейнджерс (Сев. Ирландия) – 1:8

01.08. 14:00. Брауншвейг (Германия) – РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – 0:0

01.08. 14:00. Нюрнберг (Германия) – Реал Овьедо (Испания) – 2:1

01.08. 14:00. Оксфорд Юнайтед (Англия) – Ипсвич (Англия) – 2:0

01.08. 14:00. Спарта Роттердам (Нидерланды) – Дуйсбург (Германия) – 0:0

01.08. 14:30. Аккрингтон (Англия) – Шеффилд Уэнсдей (Англия) – 0:0

01.08. 14:30. Генк (Бельгия) – ОСС (Нидерланды) – 3:1

01.08. 14:30. Энна (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 2:2

01.08. 14:30. Манчестер Сити (Англия) – Интер (Италия) – 1:1 (пен. 1:3)

01.08. 15:00. Алверка (Португалия) – Спортинг B (Португалия) – 1:0

01.08. 15:00. Биконсфилд (Англия) – Кингстониан (Англия) – 5:4

01.08. 15:00. Богнор Реджис (Англия) – Чичестер (Англия) – 1:1

01.08. 15:00. Ганза Росток (Германия) – Боруссия М (Германия) – 1:3

01.08. 15:00. Ганновер (Германия) – Зволле (Нидерланды) – 3:0

01.08. 15:00. Гейнсборо (Англия) – Брэдфорд ПА (Англия) – 0:2

01.08. 15:00. Груне Стер (Нидерланды) – Белисия Билзен (Бельгия) – 3:1

01.08. 15:00. Дармштадт (Германия) – Портсмут (Англия) – 0:0

01.08. 15:00. Дартфорд (Англия) – Эшфорд Юнайтед (Англия) – 4:0

01.08. 15:00. Дерби U21 (Англия) – Карлайл (Англия) – 0:3

01.08. 15:00. Довер (Англия) – Каршолтон (Англия) – 1:1

01.08. 15:00. Дрезден (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 2:1

01.08. 15:00. Эмдейк (Нидерланды) – ВВ ДОВО (Нидерланды) – 1:3

01.08. 15:00. Искра (Черногория) – Ловчен (Черногория) – 2:0

01.08. 15:00. Кассель (Германия) – Шальке (Германия) – 0:5

01.08. 15:00. Кортрейк (Бельгия) – Реймс (Франция) – 1:2

01.08. 15:00. Маастрихт (Нидерланды) – Патро Эйсден (Бельгия) – 1:1 (пен. 5:4)

01.08. 15:00. Мехелен (Бельгия) – Дюнкерк (Франция) – 0:0

01.08. 15:00. Мец (Франция) – Кайзерслаутерн (Германия) – 1:3

01.08. 15:00. Пенафиел (Португалия) – Брага B (Португалия) – 0:2

01.08. 15:00. Регенсбург (Германия) – Ульм (Германия) – 1:0

01.08. 15:00. Саарбрюккен (Германия) – Тьонвиль (Франция) – 2:1

01.08. 15:00. Солихалл (Англия) – Нортгемптон (Англия) – 2:4

01.08. 15:00. Хомбург (Германия) – Хоффенхайм II (Германия) – 2:1

01.08. 15:00. Фортуна Кельн (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 3:0

01.08. 15:30. Виллем II (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 2:1

01.08. 15:30. Дордрехт (Нидерланды) – Андерлехт U23 (Бельгия) – 0:2

01.08. 15:30. Эйсселмирвогелс (Нид.) – Йонг АЗ Алкмар (Нид.) – 1:7

01.08. 15:30. Лига 1 Олл-Старз (Индонезия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

01.08. 15:30. Магдебург (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1

01.08. 15:30. Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – Рейнфогелс (Нидерланды) – 4:2

01.08. 16:00. Беерсхот ВА (Бельгия) – Варегем (Бельгия) – 2:2 (пен. 4:5)

01.08. 16:00. Дергвью (Сев. Ирландия) – Бангор (Сев. Ирландия) – 1:1

01.08. 16:00. Энерги Коттбус (Германия) – Вердер (Германия) – 2:4

01.08. 16:00. Кворн (Англия) – Банбери (Англия) – 0:0

01.08. 16:00. Лимаведи (Сев. Ирландия) – Старбейн Атлетик (Сев. Ирландия) – 1:0

01.08. 16:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:1

01.08. 16:00. Мойола (Сев. Ирландия) – Данганнон (Сев. Ирландия) – 0:3

01.08. 16:00. Монгайм (Германия) – Фрехен (Германия) – 5:0

01.08. 16:00. Плимут (Англия) – Бристоль Сити (Англия) – 0:0

01.08. 16:00. Пройссен Мюнстер (Германия) – Саутгемптон (Англия) – 1:2

01.08. 16:00. Спортинг Локерен (Бельгия) – Дендер (Бельгия) – 3:0

01.08. 16:00. Херенвен (Нидерланды) – Волос (Греция) – 3:2

01.08. 16:00. Штутгарт (Германия) – Париж (Франция) – 2:2

01.08. 16:15. Рединг (Англия) – Чарльтон (Англия) – 3:0

01.08. 16:30. Хайденхайм (Германия) – Ингольштадт (Германия) – 4:1

01.08. 16:30. Хоффенхайм (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 3:0

01.08. 16:30. Ливерпуль U21 (Англия) – Кардифф U21 (Уэльс) – 3:4

01.08. 16:30. Оснабрюк (Германия) – Падерборн (Германия) – 0:2

01.08. 17:00. Барнет (Англия) – Бромли (Англия) – 1:1

01.08. 17:00. Бери (Англия) – Редклифф (Англия) – 3:1

01.08. 17:00. Бери Таун (Англия) – Садбери (Англия) – 3:3

01.08. 17:00. Бертон (Англия) – Дерби (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Блэкпул (Англия) – Порт Вейл (Англия) – 0:1

01.08. 17:00. Блит (Англия) – Хебберн Таун (Англия) – 2:4

01.08. 17:00. Болтон (Англия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 1:0

01.08. 17:00. Бохум (Германия) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 0:0

01.08. 17:00. Брейнтри (Англия) – Олдершот (Англия) – 1:2

01.08. 17:00. Брэкли Таун (Англия) – Мейденхед (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Бромсгроув (Англия) – Херефорд (Англия) – 0:1

01.08. 17:00. Уимблдон (Англия) – КПР (Англия) – 2:3

01.08. 17:00. Уолсолл (Англия) – Ноттс Каунти (Англия) – 0:0

01.08. 17:00. Уоррингтон (Англия) – Бакстон (Англия) – 1:2

01.08. 17:00. Уоррингтон Райлендс (Англия) – Файлд (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Уортинг (Англия) – Хоршем (Англия) – 3:0

01.08. 17:00. Вустер (Англия) – Мертир Таун (Уэльс) – 2:1

01.08. 17:00. Гастингс (Англия) – Хештег (Англия) – 0:0

01.08. 17:00. Гленавон (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 1:1

01.08. 17:00. Гримсби (Англия) – Уиган (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Донкастер (Англия) – Линкольн (Англия) – 0:1

01.08. 17:00. Эштон Юнайтед (Англия) – Стейлибридж (Англия) – 1:2

01.08. 17:00. Эшфорд Таун (Англия) – Ханворт (Англия) – 1:4

01.08. 17:00. Йовил (Англия) – Ньюпорт (Уэльс) – 1:2

01.08. 17:00. Кардифф (Уэльс) – Рома (Италия) – 4:1

01.08. 17:00. Керзон Эштон (Англия) – Галифакс (Англия) – 0:1

01.08. 17:00. Кеттеринг (Англия) – Бедфорд (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Кремонезе (Италия) – Лумеццане (Италия) – 0:0

01.08. 17:00. Кройдон Атлетик (Англия) – Берджесс Хилл (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Крусейдерс (Сев. Ирландия) – Дандела (Сев. Ирландия) – 2:0

01.08. 17:00. Лимингтон (Англия) – Йейт Таун (Англия) – 3:1

01.08. 17:00. Льерс СК (Бельгия) – Хейст (Бельгия) – 1:2

01.08. 17:00. Маклсфилд (Англия) – Юнайтед (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Малверн Таун (Англия) – Рашолл (Англия) – 1:2

01.08. 17:00. Мидлсбро (Англия) – Эспаньол (Испания) – 3:3

01.08. 17:00. Миллуолл (Англия) – Антверпен (Бельгия) – 1:0

01.08. 17:00. Моркам (Англия) – Барроу (Англия) – 0:1

01.08. 17:00. Норвич (Англия) – Осасуна (Испания) – 1:2

01.08. 17:00. Питерборо (Англия) – Вест Бромвич (Англия) – 0:2

01.08. 17:00. Реал Бедфорд (Англия) – Хертфорд (Англия) – 11:2

01.08. 17:00. Саттон (Англия) – Саутгемптон U21 (Англия) – 3:2

01.08. 17:00. Саутенд (Англия) – Эйвли (Англия) – 4:0

01.08. 17:00. Суонси (Уэльс) – Леганес (Испания) – 1:0

01.08. 17:00. Сент-Олбанс (Англия) – Хемел Хемпстед (Англия) – 1:1

01.08. 17:00. СК Беверен (Бельгия) – Эйндховен (Нидерланды) – 1:0

01.08. 17:00. Слау (Англия) – Уэлдстон (Англия) – 0:2

01.08. 17:00. Солфорд (Англия) – Брэдфорд (Англия) – 2:2

01.08. 17:00. Спеннимур (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 2:1

01.08. 17:00. Стаурбридж (Англия) – Киддерминстер (Англия) – 0:5

01.08. 17:00. Стивенидж (Англия) – Колчестер (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Стокпорт (Англия) – Престон (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Телфорд (Англия) – Тамворт (Англия) – 1:3

01.08. 17:00. Удинезе (Италия) – Майнц (Германия) – 3:3

01.08. 17:00. Фарнборо (Англия) – Бат (Англия) – 3:0

01.08. 17:00. Фарнем (Англия) – Истли (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Эммен (Нидерланды) – Алмере Сити (Нидерланды) – 4:0

01.08. 17:00. Фолкстон (Англия) – Уэллинг (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Форест Грин (Англия) – Суиндон (Англия) – 1:4

01.08. 17:00. Фроум (Англия) – Уэймут (Англия) – 0:0

01.08. 17:00. Хаддерсфилд (Англия) – Блэкберн (Англия) – 1:1

01.08. 17:00. Харрогейт (Англия) – Скарборо (Англия) – 2:1

01.08. 17:00. Хартлпул (Англия) – Флитвуд (Англия) – 1:0

01.08. 17:00. Хелмонд (Нидерланды) – Сент-Трюйден (Бельгия) – 1:0

01.08. 17:00. Хенсфорд (Англия) – Бостон (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Хитон Стеннингтон (Англия) – Бесфорд (Англия) – 1:1

01.08. 17:00. Хорнчерч (Англия) – Ковентри U21 (Англия) – 2:0

01.08. 17:00. Чатем (Англия) – Мейдстон (Англия) – 0:3

01.08. 17:00. Челтнем (Англия) – Милтон Кинс Донс (Англия) – 0:2

01.08. 17:00. Честер (Англия) – Кру (Англия) – 0:0

01.08. 17:30. АК Карпи (Италия) – Пистойезе (Италия) – 1:2

01.08. 17:30. Риу Аве (Португалия) – Тондела (Португалия) – 3:1

01.08. 18:00. Арсими (Сев. Македония) – Тетекс (Сев. Македония) – 4:1

01.08. 18:00. АСД Пинето Кальчо (Италия) – Л'Аквила (Италия) – 0:1

01.08. 18:00. Уиком (Англия) – Ипсвич (Англия) – 1:2

01.08. 18:00. Гамбург (Германия) – Эвертон (Англия) – 1:2

01.08. 18:00. Запы (Чехия) – Домажлице (Чехия) – 1:1

01.08. 18:00. Клермон (Франция) – Гренобль (Франция) – 1:1

01.08. 18:00. Левен (Бельгия) – Лилль (Франция) – 3:6

01.08. 18:00. Лейшоеш (Португалия) – Каза Пия (Португалия) – 6:2

01.08. 18:00. Ливорно (Италия) – Читтаделла Вис Модена (Италия) – 2:1

01.08. 18:00. Мангейм (Германия) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:1

01.08. 18:00. Олдем (Англия) – Шеффилд Уэнсдей (Англия) – 4:0

01.08. 18:00. Оспиталетто (Италия) – Леньяно Салюс (Италия) – 5:1

01.08. 18:00. Сампдория (Италия) – Новара (Италия) – 1:2

01.08. 18:00. Сан-Жуан-де-Вер (Португалия) – Ос Мариалваш (Португалия) – 2:0

01.08. 18:00. Сент-Этьен (Франция) – Венеция (Италия) – 4:3

01.08. 18:00. Тренто (Италия) – Модена (Италия) – 0:1

01.08. 18:00. Шкендия Арачиново (С. Македония) – Пелистер (С. Македония) – 0:1

01.08. 18:30. Болонья (Италия) – Камбюр (Нидерланды) – 3:1

01.08. 18:30. Палаццоло (Италия) – Брешиа (Италия) – 1:1

01.08. 18:45. Детонит Плачковица (С. Македония) – Беласица (С. Македония) – 0:1

01.08. 19:00. Анже (Франция) – Ле-Ман (Франция) – 2:3

01.08. 19:00. Белтинци (Словения) – Аль-Фейсали (Саудовская Аравия) – 1:3

01.08. 19:00. Венло (Нидерланды) – Эйпен (Бельгия) – 2:3

01.08. 19:00. Вестерло (Бельгия) – Самсунспор (Турция) – 1:2

01.08. 19:00. Визела (Португалия) – Сельта Виго B (Испания) – 0:1

01.08. 19:00. Вулверхэмптон (Англия) – Расинг Сантандер (Испания) – 3:0

01.08. 19:00. Гимарайнш (Португалия) – Шавиш (Португалия) – 2:0

01.08. 19:00. Гронинген (Нидерланды) – Вальядолид (Испания) – 1:0

01.08. 19:00. Эмполи (Италия) – Специя (Италия) – 1:1

01.08. 19:00. Железничар (Босния и Герц.) – Слобода (Босния и Герц.) – 0:3

01.08. 19:00. Калдаш (Португалия) – Академика (Португалия) – 2:2 (пен. 1:0)

01.08. 19:00. Касымпаша (Турция) – Халл (Англия) – 1:1

01.08. 19:00. Монпелье (Франция) – Родез (Франция) – 4:2

01.08. 19:00. Нанси (Франция) – Дижон (Франция) – 2:2

01.08. 19:00. Реал Мадрид (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:2

01.08. 19:00. Рода (Нидерланды) – Алеманния Ахен (Германия) – 2:4

01.08. 19:00. Сошо (Франция) – Осер (Франция) – 1:1

01.08. 19:00. Таково (Сербия) – Слобода (Сербия) – 4:0

01.08. 19:00. Униан Ламаш (Португалия) – Фейренсе (Португалия) – 2:2 (пен. 4:3)

01.08. 19:00. Юнион Рошфортуаз (Бельгия) – Виртон (Бельгия) – 2:2

01.08. 19:00. Фленю (Бельгия) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 0:3

01.08. 19:00. Читтаделла (Италия) – Падуя (Италия) – 0:2

01.08. 19:00. Шатору (Франция) – Бурж (Франция) – 0:1

01.08. 19:15. Бирзеббуджа (Мальта) – Гзира (Мальта) – 2:1

01.08. 19:30. Атлетико (Португалия) – Бенфика B (Португалия) – 0:1

01.08. 19:30. Балеарес (Испания) – Сантаньи (Испания) – 4:1

01.08. 19:30. Эксетер (Англия) – Бристоль Сити (Англия) – 1:1

01.08. 19:30. Загора (Хорватия) – Задар (Хорватия) – 1:0

01.08. 19:30. Младост Петриня (Хорв.) – Граничар Джурджевац (Хорв.) – 0:2

01.08. 19:30. Санкт-Паули (Германия) – Депортиво (Испания) – 2:2

01.08. 19:30. Сарагоса (Испания) – Барбастро (Испания) – 1:2

01.08. 19:30. Сестао (Испания) – Португалете (Испания) – 2:1

01.08. 19:30. Фрозиноне (Италия) – Беневенто (Италия) – 2:2

01.08. 20:00. Аль-Араби (Катар) – Аль-Фатех (Саудовская Аравия) – 2:1

01.08. 20:00. Бургос (Испания) – Атлетик (Испания) – 0:3

01.08. 20:00. Варем (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 0:7

01.08. 20:00. Эндрахт Алст (Бельгия) – Хасселт (Бельгия) – 1:4

01.08. 20:00. Эспаньол B (Испания) – Сант-Андреу (Испания) – 1:1

01.08. 20:00. Эштрела Амадора (Португалия) – Аль-Наср (Сауд. Аравия) – 4:2

01.08. 20:00. Линарес (Испания) – Хаэн (Испания) – 0:2

01.08. 20:00. Луго (Испания) – Депортиво Фабриль (Испания) – 2:0

01.08. 20:00. Мурсия (Испания) – Эльденсе (Испания) – 2:1

01.08. 20:00. Олот (Испания) – Химнастик (Испания) – 1:1

01.08. 20:00. Оне (Бельгия) – Оверейсе (Бельгия) – 4:2

01.08. 20:00. По (Франция) – Реал Унион (Испания) – 1:2

01.08. 20:00. Понферрадина (Испания) – Реал Авилес (Испания) – 1:1

01.08. 20:00. Теута (Албания) – Беселидья Лежа (Албания) – 1:0

01.08. 20:00. Трофенсе (Португалия) – Салгейруш (Португалия) – 0:1

01.08. 20:00. Шарлеруа (Бельгия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:3

01.08. 20:00. Широки-Бриег (Босния и Герц.) – Томислав (Босния и Герц.) – 3:0

01.08. 20:30. Реал Сосьедад B (Испания) – Уэска (Испания) – 0:2

01.08. 20:30. Реус ФКР (Испания) – Манреса (Испания) – 0:0

01.08. 20:30. Сток Сити (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:1

01.08. 20:45. Андрезье (Франция) – Гренобль (Франция) – 3:2

01.08. 21:00. Альхесирас (Испания) – Тоттенхэм U21 (Англия) – 1:1 (пен. 7:8)

01.08. 21:00. Барнсли (Англия) – Линкольн (Англия) – 3:0

01.08. 21:00. Бетис (Испания) – Альмерия (Испания) – 1:0

01.08. 21:00. Брест (Франция) – Генгам (Франция) – 3:3

01.08. 21:00. Жирона (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:4

01.08. 21:00. КД Кория (Испания) – Реал Авила (Испания) – 1:0

01.08. 21:00. Конкенсе (Испания) – Райо Махадаонда (Испания) – 1:0

01.08. 21:00. Райо Ибенсе (Испания) – Алькояно (Испания) – 0:2

01.08. 21:00. Синфайнш (Португалия) – АД Марку 09 (Португалия) – 1:1

01.08. 21:00. СК Ароса (Испания) – Понтеведра (Испания) – 3:1

01.08. 21:00. Слога (Босния и Герц.) – Градачац (Босния и Герц.) – 1:0

01.08. 21:00. УКАМ Мурсия (Испания) – Эркулес (Испания) – 1:1

01.08. 21:00. Андорра (Андорра) – Сабадель (Испания) – 0:0

01.08. 21:00. Челик Зеница (Босния и Герц.) – БСК Баня-Лука (Босния и Герц.) – 3:1

01.08. 21:30. Биркиркара (Мальта) – Марсашлокк (Мальта) – 1:0

01.08. 21:30. Лестер (Англия) – Дженоа (Италия) – 0:1

01.08. 21:30. Паредиш (Португалия) – Лузитания (Португалия) – 4:2

01.08. 21:30. Чезена (Италия) – Фоссомброне (Италия) – 3:0

01.08. 22:00. Тенерифе (Испания) – Кадис (Испания) – 2:2 (пен. 4:5)

01.08. 23:00. Маритиму (Португалия) – Насьонал (Португалия) – 1:0

Відео голів та огляд матчів