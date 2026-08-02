ВИДЕО. Брайтон и Дженоа выиграли спарринги, фиаско Ромы, 6 мячей от Лилля
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
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Брайтон, Дженоа выиграли спарринги, фиаско потерпела Рома, 6 мячей забил Лилль.
Товарищеские матчи. 1 августа 2026
Брайтон (Англия) – Страсбург (Франция) – 4:3
Голы: Паскаль Гросс, 24 (пен), Оливье Боскальи, 30, Эйран Кашин, 48, Ибрагим Осман, 103 (пен) – Марсьяль Годо, 9, Семюэл Амо-Амеяу, 15, Джианни Кодиа, 119
Ганза (Германия) – Боруссия Менхенгладбах (Германия) – 1:3
Голы: Никлас Кёлле, 90 – Лукас Ульрих, 49, Кевин Штогер, 58, Исак Лидберг, 71
Штутгарт (Германия) – Париж (Франция) – 2:2
Голы: Лазар Йованович, 15, Дан-Аксель Загаду, 54 – Лука Колеошо, 71, 89
Кардифф Сити (Уэльс) – Рома (Италия) – 4:1
Голы: Киан Эшфорд, 3, 39, Юсеф Салех, 30, Олли Таннер, 63 – Пауло Дибала, 58
Незабитый пенальти: Пауло Дибала, 34
Ауд-Хеверле Левен (Бельгия) – Лилль (Франция) – 3:6
Голы: Чарльз Иквуэмеси, 31, Уильям Баликвиша, 45+3, Александру, 48 – Тиагу Сантуш, 16, Оливье Жиру, 45+5, Башар Онал, 56, Этан Мбаппе, 68, 88, Сориба Диаун, 73
Эштрела Амадора (Португалия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 4:2
Голы: Леандро Антонетти, 25, Абрахам Маркус, 62, Сидней ван Хойдонк, 77, Бени Соуза, 90+8 – Абдулла Аль-Хамдан, 79, Хайдер Абдулкарим, 90
Удаление: Бенто, 52 (вратарь Аль-Наср)
Сток Сити (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:1
Голы: Мигель Монферрер, 55 (автогол) – Арно Данжума, 12
Лестер (Англия) – Дженоа (Италия) – 0:1
Гол: Лоренцо Коломбо, 69
Видео голов и обзор матча
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