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  4. ВИДЕО. Брайтон и Дженоа выиграли спарринги, фиаско Ромы, 6 мячей от Лилля
Товарищеские матчи
Эштрела Амадора
01.08.2026 20:00 – FT 4 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 августа 2026, 14:59 | Обновлено 02 августа 2026, 15:37
246
0

ВИДЕО. Брайтон и Дженоа выиграли спарринги, фиаско Ромы, 6 мячей от Лилля

Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов

02 августа 2026, 14:59 | Обновлено 02 августа 2026, 15:37
246
0
ВИДЕО. Брайтон и Дженоа выиграли спарринги, фиаско Ромы, 6 мячей от Лилля
ФК Лилль
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​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брайтон, Дженоа выиграли спарринги, фиаско потерпела Рома, 6 мячей забил Лилль.

Товарищеские матчи. 1 августа 2026

Брайтон (Англия) – Страсбург (Франция) – 4:3

Голы: Паскаль Гросс, 24 (пен), Оливье Боскальи, 30, Эйран Кашин, 48, Ибрагим Осман, 103 (пен) – Марсьяль Годо, 9, Семюэл Амо-Амеяу, 15, Джианни Кодиа, 119

Ганза (Германия) – Боруссия Менхенгладбах (Германия) – 1:3

Голы: Никлас Кёлле, 90 – Лукас Ульрих, 49, Кевин Штогер, 58, Исак Лидберг, 71

Штутгарт (Германия) – Париж (Франция) – 2:2

Голы: Лазар Йованович, 15, Дан-Аксель Загаду, 54 – Лука Колеошо, 71, 89

Кардифф Сити (Уэльс) – Рома (Италия) – 4:1

Голы: Киан Эшфорд, 3, 39, Юсеф Салех, 30, Олли Таннер, 63 – Пауло Дибала, 58

Незабитый пенальти: Пауло Дибала, 34

Ауд-Хеверле Левен (Бельгия) – Лилль (Франция) – 3:6

Голы: Чарльз Иквуэмеси, 31, Уильям Баликвиша, 45+3, Александру, 48 – Тиагу Сантуш, 16, Оливье Жиру, 45+5, Башар Онал, 56, Этан Мбаппе, 68, 88, Сориба Диаун, 73

Эштрела Амадора (Португалия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 4:2

Голы: Леандро Антонетти, 25, Абрахам Маркус, 62, Сидней ван Хойдонк, 77, Бени Соуза, 90+8 – Абдулла Аль-Хамдан, 79, Хайдер Абдулкарим, 90

Удаление: Бенто, 52 (вратарь Аль-Наср)

Сток Сити (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:1

Голы: Мигель Монферрер, 55 (автогол) – Арно Данжума, 12

Лестер (Англия) – Дженоа (Италия) – 0:1

Гол: Лоренцо Коломбо, 69

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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