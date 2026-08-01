ВИДЕО. Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в товарищеских матчах
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в этот игровой день.
Товарищеские матчи. 31 июля 2026
Портимоненсе (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2
Голы (Ноттингем Форест): Тайво Авонийи, Ксавер Шлагер
Монако (Франция) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 2:2
Голы: Александр Головин, 43, Парис Бруннер, 90 – Стив Нгура, 16, Вали Конате, 31
Ювентус (Италия) – Ницца (Франция) – 2:0
Голы: Дуглас Луис, 11, Джастин Обоавводуо, 89
НЕК Неймеген (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 1:2
Голы: Сами Уайсса, 28 – Исаак Ромеро, 38, Ибраима Соу, 83
Тулуза (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1
Голы: Хулиан Виньоло, 30, Сантьяго Идальго, 45+4 – Карлос Солер, 33
Спортинг Лиссабон (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 4:1
Голы: Гонсалу Инасиу, 14, Исса Думбия, 61, Рафаэл Нел, 65, 84 – Игор Жезус, 2
Видео голов и обзор матча
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