ВИДЕО. Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в товарищеских матчах

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

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Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в этот игровой день.

Товарищеские матчи. 31 июля 2026

Портимоненсе (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2

Голы (Ноттингем Форест): Тайво Авонийи, Ксавер Шлагер

Монако (Франция) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 2:2

Голы: Александр Головин, 43, Парис Бруннер, 90 – Стив Нгура, 16, Вали Конате, 31

Ювентус (Италия) – Ницца (Франция) – 2:0

Голы: Дуглас Луис, 11, Джастин Обоавводуо, 89

НЕК Неймеген (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 1:2

Голы: Сами Уайсса, 28 – Исаак Ромеро, 38, Ибраима Соу, 83

Тулуза (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1

Голы: Хулиан Виньоло, 30, Сантьяго Идальго, 45+4 – Карлос Солер, 33

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 4:1

Голы: Гонсалу Инасиу, 14, Исса Думбия, 61, Рафаэл Нел, 65, 84 – Игор Жезус, 2

Видео голов и обзор матча