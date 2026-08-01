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Товарищеские матчи
Спортинг Лиссабон
31.07.2026 21:45 – FT 4 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
01 августа 2026, 16:25 | Обновлено 01 августа 2026, 17:10
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ВИДЕО. Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в товарищеских матчах

Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов

01 августа 2026, 16:25 | Обновлено 01 августа 2026, 17:10
105
0
ВИДЕО. Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в товарищеских матчах
ФК Ювентус
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​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус, Севилья и Спортинг одержали победы в этот игровой день.

Товарищеские матчи. 31 июля 2026

Портимоненсе (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2

Голы (Ноттингем Форест): Тайво Авонийи, Ксавер Шлагер

Монако (Франция) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 2:2

Голы: Александр Головин, 43, Парис Бруннер, 90 – Стив Нгура, 16, Вали Конате, 31

Ювентус (Италия) – Ницца (Франция) – 2:0

Голы: Дуглас Луис, 11, Джастин Обоавводуо, 89

НЕК Неймеген (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 1:2

Голы: Сами Уайсса, 28 – Исаак Ромеро, 38, Ибраима Соу, 83

Тулуза (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1

Голы: Хулиан Виньоло, 30, Сантьяго Идальго, 45+4 – Карлос Солер, 33

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 4:1

Голы: Гонсалу Инасиу, 14, Исса Думбия, 61, Рафаэл Нел, 65, 84 – Игор Жезус, 2

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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