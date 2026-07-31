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Товарищеские матчи
31 июля 2026, 00:02 | Обновлено 31 июля 2026, 00:10
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0

Спортинг – Ноттингем. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 31 июля в 21:45 по Киеву

31 июля 2026, 00:02 | Обновлено 31 июля 2026, 00:10
15
0
Спортинг – Ноттингем. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Ноттингем
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31 июля состоится товарищеский поединок между «Спортингом» и «Ноттингем Форест». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Спортинг

Предыдущий сезон для столичного коллектива сложился неплохо. За 34 тура чемпионата Португалии «Спортинг» смог получить 82 балла, благодаря которым занял 2-е место турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, «Порту», составляло 6 очков.

В национальном кубке коллектив дошел до финала, где уступил «Торреенсе» со 2-го дивизиона Португалии со счетом 1:2. Также команда играла в Лиге чемпионов, где вылетела в четвертьфинале от «Арсенала».

Ноттингем Форест

А вот лесники в предыдущем сезоне стабильностью не радовали. За 38 туров Премьер-лиги команда смогла добыть в борьбе 44 балла, благодаря которым она заняла 16-е место общего зачета. Расстояние от зоны вылета было не большим – всего 5 очков.

Кубок Англии «Ноттингем» покинул еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Рексгема». Кроме того, коллектив выступал в Лиге Европы, где остановился на стадии полуфинала после поражения против «Астон Виллы».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только в 2009 году в рамках товарищеской игры. Тогда минимальный выигрыш завоевал «Ноттингем».

Прогноз

Для обоих коллективов предсезонка уходит удачно, а в предыдущих матчах они забивали большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Спортинг
31.07.2026 -
21:45
Ноттингем
Тотал больше 3 1.6 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ноттингем Форест Спортинг Лиссабон прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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