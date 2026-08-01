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Товарищеские матчи
Бирмингем
31.07.2026 21:45 – FT 2 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 августа 2026, 09:17 | Обновлено 01 августа 2026, 09:22
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ВИДЕО. Барселона в летнем спарринге по пенальти проиграла Бирмингему

Хамза Абделькарим оформил дубль для каталонского клуба

01 августа 2026, 09:17 | Обновлено 01 августа 2026, 09:22
192
0
ВИДЕО. Барселона в летнем спарринге по пенальти проиграла Бирмингему
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамза Абделькарим празднует гол
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Вечером 31 июля состоялся товарищеский матч, в котором английский Бирмингем принимал испанскую Барселону.

Встреча прошла на стадионе Сент-Эндрюс Стэдиум в Бирмингеме. Основное время завершилось вничью 2:2, а серию послематчевых пенальти лучше исполнили футболисты Бирмингема (пен. 3:2).

Хозяева открыли счет на 31-й минуте, когда после передачи Александера Кокрейна отличился Аугуст Приске. Перед перерывом Барселона отыгралась, на 42-й минуте Хамза Абделькарим реализовал пенальти.

В начале второго тайма каталонцы вышли вперед. На 60-й минуте дубль оформил Хамза Абделькарим. Однако Бирмингем сумел избежать поражения, на 68-й минуте Джон Солис после передачи Кристофа Кларера установил ничейный счет (2:2).

В серии пенальти команды выполнили по пять ударов. Бирмингем реализовал три попытки, а Барселона — лишь две. Решающим стал промах Брайана Фариньяса, после которого английский клуб одержал победу (2:2, пен. 3:2).

Товарищеский матч. 31 июля

Бирмингем (Англия) – Барселона (Испания) – 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Аугуст Приске, 31, Джон Солис, 68 – Хамза Абделькарим, 42 (пен.), 60.

Серия пенальти: Скотт Райт (1:0), Альваро Кортес (1:1), Луис Васкес (не забил), Руни Барджи (не забил), Итан Лейрд (2:1), Хорди Пескер (не забил), Джек Робинсон (не забил), Гилье Фернандес (2:2), Патрик Робертс (3:2), Брайан Фариньяс (не забил).

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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