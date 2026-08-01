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Товарищеские матчи
01 августа 2026, 16:53 | Обновлено 01 августа 2026, 17:13
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Товарищеские матчи, 31 июля. Серия пенальти Барселоны, дебют сына Клюйверта

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

01 августа 2026, 16:53 | Обновлено 01 августа 2026, 17:13
245
0
Товарищеские матчи, 31 июля. Серия пенальти Барселоны, дебют сына Клюйверта
ФК Барселона. Шейн Клюйверт
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Английский Бирмингем по пенальти одолел испанскую Барселону (2:2, пен. 3:2). Голы: Аугуст Приске, 31, Джон Солис, 68 – Хамза Абделькарим, 42 (пен), 60.

На 31-й минуте после передачи Александера Кокрейна отличился Аугуст Приске. Перед перерывом Барселона отыгралась: на 42-й минуте Хамза Абделькарим реализовал пенальти. На 60-й минуте дубль оформил Хамза Абделькарим. На 68-й минуте Джон Солис после передачи Кристофа Кларера установил ничейный счет (2:2).

Серия пенальти: Скотт Райт (1:0), Альваро Кортес (1:1), Луис Васкес (не забил), Руни Барджи (не забил), Итан Лейрд (2:1), Хорди Пескер (не забил), Джек Робинсон (не забил), Гилье Фернандес (2:2), Патрик Робертс (3:2), Брайан Фариньяс (не забил).

Нидерландский вингер Шейн Клюйверт, сын Патрика Клюйверта, дебютировал в этой игре за Барселону.

🏆 Товарищеские матчи. 31 июля 2026

  • 31.07. 11:30. Алавес (Испания) – Кастельон (Испания) – 3:0
  • 31.07. 11:30. Эльче (Испания) – Кордоба (Испания) – 2:2
  • 31.07. 11:30. Кордоба B (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:1
  • 31.07. 11:30. Нитра (Словакия) – Тренчин B (Словакия) – 3:0
  • 31.07. 11:30. Поградец (Албания) – Партизани (Албания) – 0:2
  • 31.07. 12:00. Альбасете (Испания) – Реал Мадрид B (Испания) – 1:2
  • 31.07. 12:00. Амьен (Франция) – Шамбли (Франция) – 2:0
  • 31.07. 12:00. Гавр (Франция) – Лаваль (Франция) – 1:1
  • 31.07. 12:00. Кортрейк (Бельгия) – Гент U23 (Бельгия) – 1:0
  • 31.07. 12:00. Лас-Пальмас (Испания) – Неом СК (Саудовская Аравия) – 0:1
  • 31.07. 12:30. Кан (Франция) – Дьеп (Франция) – 1:1
  • 31.07. 13:00. Кельн (Германия) – Герта Берлин (Германия) – 2:2
  • 31.07. 13:00. Портимоненсе (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2
  • 31.07. 14:00. Труа (Франция) – ГОАЛ ФК (Франция) – 5:2
  • 31.07. 15:00. Фортуна Дюссельдорф II (Герм.) – Штайнбах Хайгер (Герм.) – 2:4
  • 31.07. 15:00. Фрайбург (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 0:3
  • 31.07. 17:00. Майнц (Германия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 1:0
  • 31.07. 17:30. Ден Босх (Нидерланды) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 2:0
  • 31.07. 18:00. Аль-Мархия (Катар) – Аль-Таид (ОАЭ) – 1:0
  • 31.07. 18:00. Вольфсбург (Германия) – Телстар (Нидерланды) – 3:1
  • 31.07. 18:00. Дюссельдорф (Германия) – Ганновер (Германия) – 2:3
  • 31.07. 18:00. Монако (Франция) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 2:2
  • 31.07. 18:00. Торрес (Италия) – Альгеро (Италия) – 7:0
  • 31.07. 18:30. Бастия (Франция) – Аннеси (Франция) – 2:2
  • 31.07. 18:30. Вис Пезаро (Италия) – Беневенто (Италия) – 1:2
  • 31.07. 18:30. Тетекс (Сев. Македония) – Брера Струмица (Сев. Македония) – 2:0
  • 31.07. 18:45. Юве Стабия (Италия) – Искья (Италия) – 5:1
  • 31.07. 19:00. Амьен (Франция) – Ред Стар (Франция) – 3:1
  • 31.07. 19:00. Валансьен (Франция) – Булонь (Франция) – 1:1
  • 31.07. 19:00. ГКС Белхатув (Польша) – Гурник Конин (Польша) – 3:2
  • 31.07. 19:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – ГОСК Габела (Босния и Герц.) – 1:3
  • 31.07. 19:00. Конкарно (Франция) – Понтиви (Франция) – 5:1
  • 31.07. 19:00. Лебринг (Австрия) – СК Вайц (Австрия) – 2:2
  • 31.07. 19:00. Нант (Франция) – Аль-Вакра (Катар) – 5:1
  • 31.07. 19:00. Ризеспор (Турция) – Абха (Саудовская Аравия) – 0:0
  • 31.07. 19:00. Сиена (Италия) – Скандиччи (Италия) – 2:0
  • 31.07. 19:00. Ювентус (Италия) – Ницца (Франция) – 2:0
  • 31.07. 19:15. Моста (Мальта) – Бальцан (Мальта) – 0:2
  • 31.07. 19:30. Зирцених (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 1:8
  • 31.07. 20:00. Гимберг (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 0:2
  • 31.07. 20:00. Гронинген (Нидерланды) – Алмере Сити (Нидерланды) – 1:3
  • 31.07. 20:00. Ден Хааг (Нидерланды) – Астерас Триполис (Греция) – 0:0
  • 31.07. 20:00. Кальсдорф (Австрия) – СФ Унион Гнас (Австрия) – 3:1
  • 31.07. 20:00. Кевийи Руан (Франция) – Уассель (Франция) – 2:0
  • 31.07. 20:00. НЕК Неймеген (Нидерланды) – Севилья (Испания) – 1:2
  • 31.07. 20:00. Ситтард (Нидерланды) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:1
  • 31.07. 20:00. Тилльмих (Австрия) – Фюрстенфельд (Австрия) – 0:2
  • 31.07. 20:00. Тулуза (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1
  • 31.07. 20:30. АФС (Португалия) – Трофенсе (Португалия) – 1:1
  • 31.07. 20:30. Джохор ДТ (Малайзия) – Картахена (Испания) – 2:0
  • 31.07. 20:30. Сассуоло (Италия) – Фольгоре Каратезе (Италия) – 0:0
  • 31.07. 20:45. Бишопс Стортфорд (Англия) – Энфилд Таун (Англия) – 1:1
  • 31.07. 21:00. Борем Вуд (Англия) – Норвич U21 (Англия) – 2:1
  • 31.07. 21:00. Эббсфлит (Англия) – Джиллингем (Англия) – 1:2
  • 31.07. 21:00. Мансфилд (Англия) – Дерби Каунти (Англия) – 1:3
  • 31.07. 21:00. Олтринчем (Англия) – Манчестер Юнайтед U21 (Англия) – 1:0
  • 31.07. 21:00. Сабадель (Испания) – Интер Клуб Эскальдес (Андорра) – 1:0
  • 31.07. 21:00. Сантарен (Португалия) – Академика (Португалия) – 0:0
  • 31.07. 21:00. Уш Белененсеш (Португалия) – Эшторил (Португалия) – 1:1
  • 31.07. 21:15. Тулон (Франция) – Обань (Франция) – 1:1
  • 31.07. 21:30. Баден (Швейцария) – Госсау (Швейцария) – 2:0
  • 31.07. 21:30. Бромли (Англия) – КПР (Англия) – 0:7
  • 31.07. 21:30. Кроули (Англия) – Рединг (Англия) – 0:1
  • 31.07. 21:30. Ланси (Швейцария) – Терр Сант (Швейцария) – 0:0
  • 31.07. 21:30. Марин (Англия) – Бутл (Англия) – 2:0
  • 31.07. 21:30. Сканторп (Англия) – Честерфилд (Англия) – 1:1
  • 31.07. 21:30. Торки (Англия) – Эксетер (Англия) – 2:1
  • 31.07. 21:45. Баллинамаллард (Сев. Ирландия) – Бангор (Сев. Ирландия) – 1:2
  • 31.07. 21:45. Бирмингем (Англия) – Барселона (Испания) – 2:2 (пен. 3:2)
  • 31.07. 21:45. Вестон-сьюпер-Мер (Англия) – Глостер (Англия) – 0:1
  • 31.07. 21:45. Эйвли (Англия) – Тилбери (Англия) – 4:5
  • 31.07. 21:45. Ившем (Англия) – Бишопс (Англия) – 1:1
  • 31.07. 21:45. Лик (Англия) – Ранкорн Линнетс (Англия) – 1:1
  • 31.07. 21:45. Саутпорт (Англия) – Уиган (Англия) – 0:0
  • 31.07. 21:45. Солсбери (Англия) – Хавант энд Уотерлувилл (Англия) – 5:0
  • 31.07. 21:45. Спортинг (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 4:1
  • 31.07. 21:45. Чертси (Англия) – Вестфилд (Англия) – 4:2
  • 31.07. 22:00. АД Фафе (Португалия) – Мария де Фонте (Португалия) – 2:0
  • 31.07. 22:00. Фульда-Ленерц (Германия) – ТСФ Хавельзе (Германия) – 0:0

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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