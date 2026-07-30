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30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 12:00
673
0

Полесье выбыло из ЛК, гол Кухаревича, дубль Ваната за Жирону, успех в шпаге

Главные новости за 29 июля на Sport.ua

30 июля 2026, 11:23 | Обновлено 30 июля 2026, 12:00
673
0
Полесье выбыло из ЛК, гол Кухаревича, дубль Ваната за Жирону, успех в шпаге
ФК Полесье
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 июля.

1A. Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Житомирская команда в большинстве не сумела выиграть в Q2 ЛК

1B. Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида
Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ

2. Лига чемпионов. Итоги Q2: гол Кухаревича, пары 3-го раунда квалификации
За два дня состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда ЛЧ

3. Владислав Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
Игра против команды Кастельон завершилась вничью со счетом 3:3

4. КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой против греческого ПАОК

5, ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Георгий Ермаков перешел в клуб Харьков
Украинский вратарь сменил клуб после выступлений за Маккаби Хайфа

6, Украина разгромила Эстонию на старте Евролиги по пляжному футболу
Сине-желтая команда выиграла стартовый матч в Кишиневе со счетом 5:1

7, Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд в WTA-туре
Людмила и Надежда потерпели поражение от Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь в 1/8 финала

8. Определены пары 1/4 финала Шанхай Мастерс. Победы Мерфи и Хиггинса
Чжао Синьтун обыграл Дина Цзяньхуэя, а У Ицзе победил Си Цзяхуэя

9. Украинские шпажисты завоевали командное серебро на ЧМ-2026 по фехтованию
В финальном матче сине-желтая команда проиграла сборной Казахстана

10. Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности
Паоло потерпел фиаско, продвигая Андреа Пирло в тренеры сборной Италии

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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