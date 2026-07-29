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  4. КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»
Лига Европы
29 июля 2026, 22:09 | Обновлено 29 июля 2026, 22:14
234
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КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой против греческого ПАОК

29 июля 2026, 22:09 | Обновлено 29 июля 2026, 22:14
234
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КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер Динамо Игорь Костюк дал пресс-конференцию накануне второго матча квалификации Лиги Европы с греческим ПАОК (после 2:3 в первой игре):

«Запомнилось то, что это была хорошо организованная команда. Несмотря на то, что мы в Киеве победили со счетом 3:0, здесь пропустили в первом тайме два мяча. Но выровняли игру. Также запомнилась атмосфера. К сожалению, в конце игры, как и в нашем матче с ПАОК в Люблине, здесь было неприятно ощущать давление трибун. В голову летели бутылки, зажигалки – все подряд. Также были проявления агрессии со стороны игроков ПАОК, болельщиков. Мы не могли покинуть стадион в течение двух часов. Это запомнилось, поэтому мы и ожидаем такую атмосферу.

Константелиас? Конечно, это один из ключевых игроков в составе ПАОК. Соперники на таком уровне хорошо пользуются нашими ошибками, что и сделал ПАОК. Команда использует эти моменты – они быстро переходят из обороны в атаку, игроки хорошо располагаются. Но мы сделали выводы. Считаю, что это нам поможет в этом матче. Амплуа Кендзеры? Мы пока не будем раскрывать все карты. Конечно, у нас есть план A, план B и план C. Все увидите во время игры. Травмированные? Кабаев здесь, он уже тренируется в общей группе. Тымчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.

Первое, что мы на себе почувствовали, – это качество игроков, которые хорошо использовали наши ошибки. То, что мы планировали – не дать сопернику пространства, в то же время используя свои моменты, – сработало. Но ошибки, которые мы допустили в переходных фазах, сыграли ключевую роль в этом матче. Мы забили первыми, но допустили досадную ошибку, которой соперник воспользовался, и команда немного морально и психологически просела. Затем пропустили второй мяч, но в перерыве поговорили с ребятами, выровняли игру во втором тайме, владели преимуществом, могли забить, но, к сожалению, допустили техническую ошибку и пропустили в третий раз. Но наша команда проявила характер, забила второй мяч, могла забивать и третий. Считаю, что нас ждет интересный матч. Позади только первый тайм. Нет ничего невозможного. Игра все покажет».

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка перед матчем Динамо против ПАОК

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Динамо Киев ПАОК видео Лига Европы Игорь Костюк ПАОК - Динамо пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Х..р у вас собачий есть!!!!
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Для вболівальників Динамо також є план - приймати вітаміни А, В і С , і нерви будуть збережені ). 
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0
По плану,есть ли у вас план мистер Фикс?требо бахнути ціх прокремливскіх мавп.
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0
Привет лига конференций!!! Это план А, он-же план В и С.
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-1
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