Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Людмила и Надежда потерпели поражение от тандема Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь в 1/8 финала
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
В первом раунде украинки, которые были посеяны под третьим номером, на супертай-брейке уступили тандему Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Встреча завершилась за 2 часа и 9 минут.
WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/8 финала
Чо И-Сюань (Китайский Тайбэй) / Чо И-Цэнь (Китайский Тайбэй) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – 4:6, 7:5, [10:6]
Во второй партии у сестер Киченок был скрытый матчбол в девятом гейме на приеме, но они не сумели сделать брейк и вскоре потерпели поражение.
Людмила и Надежда проиграли четвертый совместный матч на уровне Тура подряд.
Украину в парном разряде Мемфиса продолжит представлять Юлия Стародубцева.
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