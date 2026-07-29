Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинки, которые были посеяны под третьим номером, на супертай-брейке уступили тандему Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Встреча завершилась за 2 часа и 9 минут.

WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/8 финала

Чо И-Сюань (Китайский Тайбэй) / Чо И-Цэнь (Китайский Тайбэй) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – 4:6, 7:5, [10:6]

Во второй партии у сестер Киченок был скрытый матчбол в девятом гейме на приеме, но они не сумели сделать брейк и вскоре потерпели поражение.

Людмила и Надежда проиграли четвертый совместный матч на уровне Тура подряд.

Украину в парном разряде Мемфиса продолжит представлять Юлия Стародубцева.