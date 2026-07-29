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WTA
29 июля 2026, 09:13 | Обновлено 29 июля 2026, 09:14
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Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура

Людмила и Надежда потерпели поражение от тандема Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь в 1/8 финала

29 июля 2026, 09:13 | Обновлено 29 июля 2026, 09:14
114
0
Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок
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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинки, которые были посеяны под третьим номером, на супертай-брейке уступили тандему Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Встреча завершилась за 2 часа и 9 минут.

WTA 250 Мемфис. Пары. Хард, 1/8 финала

Чо И-Сюань (Китайский Тайбэй) / Чо И-Цэнь (Китайский Тайбэй) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] – 4:6, 7:5, [10:6]

Во второй партии у сестер Киченок был скрытый матчбол в девятом гейме на приеме, но они не сумели сделать брейк и вскоре потерпели поражение.

Людмила и Надежда проиграли четвертый совместный матч на уровне Тура подряд.

Украину в парном разряде Мемфиса продолжит представлять Юлия Стародубцева.

По теме:
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Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE
Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Мемфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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