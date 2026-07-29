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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 20:10 |
2530
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь сборной Украины сменил клуб

Георгий Ермаков перешел в Харьков

29 июля 2026, 20:10 |
2530
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь сборной Украины сменил клуб
ФК Харьков
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Футбольный клуб «Харьков» официально объявил о подписании контракта с украинским вратарем Георгием Ермаковым.

24-летний голкипер заключил с командой УПЛ контракт сроком на четыре года. В новой команде он будет выступать под первым номером.

Ермаков – воспитанник киевского футбола. На профессиональном уровне он защищал цвета «Шахтера», «Александрии» и израильского «Маккаби» Хайфа. В прошлом сезоне украинец провел за израильский клуб 37 матчей, в 12 из которых сохранил свои ворота «сухими».

В сезоне-2024/25 голкипер стал серебряным призером чемпионата Украины в составе «Александрии» и был признан лучшим вратарем УПЛ. Также Ермаков выступал за сборную Украины U-23 на Олимпийских играх-2024 и принял участие в юношеском Евро-2025.

В мае 2026 года вратарь впервые получил вызов в национальную сборную Украины, а теперь продолжит карьеру в составе «Харькова».

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Харьков
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