Голкипер сборной Украины эмоционально попрощался со своим клубом

Голкипер сборной Украины Георгий Ермаков обратился к израильскому «Маккаби» Хайфа, который покинет в ближайшее время и присоединится к «Харькову:

«Дорогая «зеленая» семья. Всем, кто приходил на стадион «Сами Офер» и сопровождал нас на выездные матчи. Всем, кто поддерживал нас из дома и смотрел каждый матч.

Всем, кто по-настоящему предан зеленым цветам. Спасибо за вашу поддержку, терпение и любовь. Вы – сердце и душа этого большого клуба. Сохраняйте этот дух, потому что вы – невероятны.

Для меня было настоящей честью играть перед вами. Я хочу искренне поблагодарить президента клуба и все руководство за доверие, поддержку и за то, что дали мне возможность стать частью этого клуба.

Особая благодарность всему тренерскому штабу за ваш упорный труд каждый день. Особая благодарность нашей замечательной группе вратарей во главе с нашим лидером Итаем Зилпой. Каждый день мы помогали друг другу становиться лучше.

Спасибо моим товарищам по команде. Для меня было честью делить с вами раздевалку, тренировки и матчи. Благодарю всех, кто является частью большой семьи «Маккаби Хайфа».

Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце», – написал 24-летний кипер в социальных сетях.

Георгий провел 37 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 2,5 миллиона евро.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.