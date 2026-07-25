Харьков договорился о трансфере голкипера сборной Украины за 2,8 млн евро

Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков продолжит карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщило издание Sport5.

В услугах 24-летнего футболиста был заинтересован «Харьков», который в ходе длительных переговоров сумел согласовать все условия трансфера за 2,8 миллиона евро.

По информации израильского источника, «Маккаби» отказался продавать вратаря за 2,5 миллиона, поэтому украинской стороне пришлось увеличить предложение на 300 тысяч евро.

Кроме того, клуб из Хайфы решил сохранить за собой 15% от суммы будущей продажи голкипера. Ермаков дал свое согласие на переход и просил израильскую команду не препятствовать возвращению в чемпионат Украины.

Георгий провел 37 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость украинца составляет 2,5 миллиона евро.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.