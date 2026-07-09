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  4. Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу. Есть контракт
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 09:22 |
349
0

Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу. Есть контракт

«Харьков» и Георгий Ермаков провели успешные переговоры о личном соглашении

09 июля 2026, 09:22 |
349
0
Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу. Есть контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Голкипер сборной Украины и бывший игрок донецкого «Шахтера» Георгий Ермаков согласовал условия личного контракта с «Харьковом». Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

Представитель Премьер-лиги провел успешные переговоры с 24-летним футболистом, который решил вернуться в чемпионат Украины, где выступал до июня 2025-го.

Харьковскому клубу осталось договориться с израильским «Маккаби» Хайфа, который требовал около пяти миллионов евро за трансфер вратаря, но после длительных переговоров согласился снизить своим требования.

Ермаков провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.

Вратарь получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.

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Харьков чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа Георгий Ермаков Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
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