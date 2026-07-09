Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу. Есть контракт
«Харьков» и Георгий Ермаков провели успешные переговоры о личном соглашении
Голкипер сборной Украины и бывший игрок донецкого «Шахтера» Георгий Ермаков согласовал условия личного контракта с «Харьковом». Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
Представитель Премьер-лиги провел успешные переговоры с 24-летним футболистом, который решил вернуться в чемпионат Украины, где выступал до июня 2025-го.
Харьковскому клубу осталось договориться с израильским «Маккаби» Хайфа, который требовал около пяти миллионов евро за трансфер вратаря, но после длительных переговоров согласился снизить своим требования.
Ермаков провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.
Вратарь получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.
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