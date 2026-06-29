Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро
«Харьков» и «Маккаби» Хайфа ведут переговоры о трансфере Георгия Ермакова
Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков может вернуться в Премьер-лигу, где выступал до июня 2025 года. Об этом сообщило ТаТоТаке.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Харьков», который ищет усиление на позицию первого номера, поэтому начал переговоры о полноценном трансфере игрока.
Вратарь согласился вернуться в украинский чемпионат, сторонам необходимо уладить все детали будущего перехода. Израильский клуб требует за Ермакова пять миллионов евро.
Георгий провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.
Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб сообщил, что форвард сборной Украины продолжит карьеру в составе «бело-синих»
Independent – о поединке в Гизе