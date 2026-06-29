Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро

Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков может вернуться в Премьер-лигу, где выступал до июня 2025 года. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Харьков», который ищет усиление на позицию первого номера, поэтому начал переговоры о полноценном трансфере игрока.

Вратарь согласился вернуться в украинский чемпионат, сторонам необходимо уладить все детали будущего перехода. Израильский клуб требует за Ермакова пять миллионов евро.

Георгий провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.