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  4. Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 10:51 |
2932
4

Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро

«Харьков» и «Маккаби» Хайфа ведут переговоры о трансфере Георгия Ермакова

29 июня 2026, 10:51 |
2932
4 Comments
Голкипер сборной Украины может вернуться в Премьер-лигу за пять млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков может вернуться в Премьер-лигу, где выступал до июня 2025 года. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Харьков», который ищет усиление на позицию первого номера, поэтому начал переговоры о полноценном трансфере игрока.

Вратарь согласился вернуться в украинский чемпионат, сторонам необходимо уладить все детали будущего перехода. Израильский клуб требует за Ермакова пять миллионов евро.

Георгий провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.

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Харьков Георгий Ермаков чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Заплатить пять лямов евро за воротника в УПЛ, нужно быть полными идиотами!
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+2
Якщо це правда, то цим футбольним клубом керують повні неадеквати. 5 млн. за 24 річного воротаря, який нічим не сильніший за більшість голкіперів в упл, це провал
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+1
норм вратарь
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0
Пива1.5 л.Оболоні і пачка сухариків максимум 
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-1
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