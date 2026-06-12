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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 09:09 |
1596
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Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу

Георгий Ермаков может продолжить карьеру в составе харьковского «Металлиста 1925»

12 июня 2026, 09:09 |
1596
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Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который намерен усилить позицию первого номера и уже предложил израильской стороне три миллиона евро.

По информации источника, Ермаков провел успешные переговоры с украинским клубом и сообщил о своем желании вернуться в чемпионат, который покинул после сезона 2024/25.

Трансфер вратаря зависит от позиции «Маккаби» – после контактов с Георгием харьковский клуб попытается уладить все детали с представителем израильской лиги.

Ермаков провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.

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Металлист 1925 чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа Георгий Ермаков Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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