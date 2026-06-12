Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу

Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который намерен усилить позицию первого номера и уже предложил израильской стороне три миллиона евро.

По информации источника, Ермаков провел успешные переговоры с украинским клубом и сообщил о своем желании вернуться в чемпионат, который покинул после сезона 2024/25.

Трансфер вратаря зависит от позиции «Маккаби» – после контактов с Георгием харьковский клуб попытается уладить все детали с представителем израильской лиги.

Ермаков провел 37 матчей в сезоне, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость кипера составляет 2,5 миллиона евро.