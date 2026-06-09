Металлист 1925 на летних сборах сыграет с участником плей-офф ЛЧ

На сборах в Австрии, которые стартуют 28 июня, «Металлист 1925» (хотя к тому времени клуб может уже официально изменить название) запланировал семь контрольных матчей.

Как стало известно Sport.ua, одним из соперников харьковчан станет 12-кратный чемпион Азербайджана – «Карабах», который уже почти 18 лет возглавляет Гурбан Гурбанов.

В сезоне-2025/26 команда украинского вингера Алексея Кащука дошла до 1/16 финала Лиги чемпионов, где дважды уступила «Ньюкаслу». А вот на внутренней арене «Карабах» впервые за пять лет остался без золота: свое дебютное чемпионство в этом году досрочно, еще за четыре тура до финиша, оформил «Сабах».

Интересно, что год назад «Металлист 1925» и «Карабах» также встречались на австрийских сборах. Тогда команды по договоренности провели четыре тайма по 30 минут, а завершилась игра с хоккейным счетом 5:4 в пользу харьковчан.

Ранее «Металлист 1925» определился с трансферами на лето.