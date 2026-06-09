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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 13:44 | Обновлено 09 июня 2026, 13:45
412
0

Металлист 1925 на летних сборах сыграет с участником плей-офф ЛЧ

Стал известен один из спарринг-партнеров пятой команды УПЛ

09 июня 2026, 13:44 | Обновлено 09 июня 2026, 13:45
412
0
Металлист 1925 на летних сборах сыграет с участником плей-офф ЛЧ
ФК Металлист 1925
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На сборах в Австрии, которые стартуют 28 июня, «Металлист 1925» (хотя к тому времени клуб может уже официально изменить название) запланировал семь контрольных матчей.

Как стало известно Sport.ua, одним из соперников харьковчан станет 12-кратный чемпион Азербайджана – «Карабах», который уже почти 18 лет возглавляет Гурбан Гурбанов.

В сезоне-2025/26 команда украинского вингера Алексея Кащука дошла до 1/16 финала Лиги чемпионов, где дважды уступила «Ньюкаслу». А вот на внутренней арене «Карабах» впервые за пять лет остался без золота: свое дебютное чемпионство в этом году досрочно, еще за четыре тура до финиша, оформил «Сабах».

Интересно, что год назад «Металлист 1925» и «Карабах» также встречались на австрийских сборах. Тогда команды по договоренности провели четыре тайма по 30 минут, а завершилась игра с хоккейным счетом 5:4 в пользу харьковчан.

Ранее «Металлист 1925» определился с трансферами на лето.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Карабах Агдам инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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